Депозитная система и общепит: можно ли стоимость тары включать в счет в кафе и ресторанах?

Руководство предусматривает, что в случаях, когда в месте общественного питания упаковка попадает в распоряжение клиента, депозитная плата может быть включена в счет. В свою очередь, если напиток наливается в стакан или использованная тара не попадает в распоряжение клиента, компания не взимает депозитную плату за упаковку от напитка. Подобная практика используется и в других странах, где уже действует депозитная система.

"Самое важное, о чем должны помнить жители, это то, что если в месте общественного питания упаковка попадает в ваше распоряжение, у вас есть право выбора: забрать ее с собой и получить 10 центов обратно, сдав ее в одном из пунктов приема депозитных упаковок, или оставить ее там – в распоряжении заведения. В этой ситуации клиент не получит назад уплаченную депозитную плату, однако упаковка все равно попадет на переработку через компанию HoReCa. Важно отметить, что во время закупки напитков в упаковках компании HoReCa платят поставщику как цену продукта, так и депозитную плату", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

То, насколько большое количество предприятий HoReCa решит взимать с клиентов депозитную плату, зависит от специфики предприятий общественного питания.

"Если компания работает в сегменте быстрого питания и предлагает еду и напитки навынос, то, скорее всего, с клиента будет взиматься депозитная плата. В свою очередь, если компания является рестораном, ориентированным на определенный стиль жизни, или гостиницей, предполагается, что клиент не будет забирать упаковку от напитка с собой, поэтому депозитная плата не должна взиматься. Я призываю компании активно заключать договоры с SIA Depozīta Iepakojuma Operators, чтобы обеспечить возврат использованных депозитных упаковок, а также дружелюбное по отношению к окружающей среде и выгодное для себя хозяйствование", – рассказывает президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис.

На сегодняшний день 270 компаний HoReCa подписали договор с DIO на бесплатный вывоз депозитных упаковок из своих помещений, и процесс заключения договоров еще продолжается. Оператор депозитной системы предлагает и другим компаниям отрасли HoReCa, а также офисным центрам, конференц-центрам и другим предприятиям, которые регулярно обращаются с большими объемами использованных депозитных упаковок, заключить с оператором договор на бесплатный сбор депозитных упаковок.

При заключении договора с DIO компаниям предоставляются необходимые для транспортировки упаковок материалы, а также информационные материалы о сортировке и хранении депозитной упаковки.

В свою очередь, малые предприятия могут сдавать пустые депозитные упаковки в тароматы и выбирать депозитные пункты, в которых купон можно обменять на наличные деньги.

По мере накопления определенного объема упаковок оператор будет обеспечивать их сбор и транспортировку в центр учета и сортировки упаковки DIO бесплатно. За каждую полученную депозитную упаковку DIO вернет компании депозитную плату. Компаниям, которые хотят заключить договор с DIO, предлагается заполнить форму договора, которая находится на www.depozitapunkts.lv в разделе HoReCa, и отправить ее в подписанном электронным способом виде на адрес эл. почты tirgotajs@dio.lv или в подписанной бумажной форме на почтовый адрес DIO: Ацоне, Саласпилсская волость, ул. Гранита, 27, LV-2119.