Комиссия концептуально поддержала новые ограничения на азартные игры. Чего ждать жителям?

Поправки призваны улучшить защиту населения, в том числе предотвратить возникновение зависимости от игр, а также ограничить их доступность.

Поправки к закону предусматривают возрастное ограничение для участия в азартных играх - с 21 года, тогда как действующие нормы предусматривают запрет на азартные игры для лиц моложе 18 лет.

Поправки также предусматривают увеличение минимального количества игровых автоматов в одном игровом зале с 20 до 25 единиц. В аннотации указано, что одной из наиболее эффективных мер по ограничению азартных игр является снижение их доступности. Требуя наличия определенного количества игровых автоматов в игорных залах, можно предотвратить открытие малых игровых залов, указывают авторы законопроекта.

Поправки также расширяют перечень мест, где запрещены азартные игры, включая здания и сооружения, где расположены образовательные учреждения и в 250 метрах от их входа, в общественных игровых и рекреационных зонах и в 250 метрах от входа в них, а также в жилых домах за пределами исторического центра Риги и его охранной зоне и в жилых домах в других городах Латвии.

В аннотации указано, что законопроект в настоящее время не предусматривает влияния на государственный бюджет, учитывая, что невозможно спрогнозировать количество игровых залов, которые смогут выполнить требования по увеличению количества игровых автоматов.

Комиссия поручила Министерству финансов подготовить заключение о влиянии поправок на бюджет.