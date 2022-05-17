Предприятиям выделят почти 100 млн на уменьшение последствий войны в Украине

Планируется, что право на поддержку получат субъекты хоздеятельности, пострадавшие от последствий военной агрессии в Украине, таких как:

снижение спроса,

отказ от действующих договоров,

снижение оборота,

сбои в цепочке поставок,

рост цен

ограничения на дальнейшие инвестиции.

Помощь не получат субъекты, находящиеся под международными или национальными санкциями.

Поддержка компаний будет оказана в виде финансовых инструментов - 39 млн евро составят кредиты на оборотный капитал и инвестиции, 22,5 млн евро гарантии и еще 1,3 млн евро на гарантии экспортных кредитов.

32,1 млн евро предусмотрено на инвестиции для приспособления бизнес-моделей, увеличения экспортных мощностей, завоевание новых рынков, новые технологии и оптимизации процессов, разработку продуктов.

Для новых программ будут использованы средства, ранее предусмотренные для помощи предприятиям в преодолении последствий Covid-19.

На заседании правительства министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что для оказания поддержки будут разработаны отдельные правила Кабинета министров, в которых будут уточнены требования для получения поддержки.