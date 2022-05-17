Предприятиям выделят почти 100 млн на уменьшение последствий войны в Украине
Правительство во вторник, 17 мая, одобрило выделение 94,9 млн евро для поддержки предприятий, пострадавших от военной агрессии России в Украине.
Правительство во вторник, 17 мая, одобрило выделение 94,9 млн евро для поддержки предприятий, пострадавших от военной агрессии России в Украине.
Планируется, что право на поддержку получат субъекты хоздеятельности, пострадавшие от последствий военной агрессии в Украине, таких как:
Поддержка компаний будет оказана в виде финансовых инструментов - 39 млн евро составят кредиты на оборотный капитал и инвестиции, 22,5 млн евро гарантии и еще 1,3 млн евро на гарантии экспортных кредитов.
32,1 млн евро предусмотрено на инвестиции для приспособления бизнес-моделей, увеличения экспортных мощностей, завоевание новых рынков, новые технологии и оптимизации процессов, разработку продуктов.
Для новых программ будут использованы средства, ранее предусмотренные для помощи предприятиям в преодолении последствий Covid-19.
На заседании правительства министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что для оказания поддержки будут разработаны отдельные правила Кабинета министров, в которых будут уточнены требования для получения поддержки.
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