Вт, 17.05.2022
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полк "Азов" об эвакуации с "Азовстали"

Предприятиям выделят почти 100 млн на уменьшение последствий войны в Украине

Флаги Украины в Латвии ФОТО: Zane Bitere / LETA

Правительство во вторник, 17 мая, одобрило выделение 94,9 млн евро для поддержки предприятий, пострадавших от военной агрессии России в Украине.

Планируется, что право на поддержку получат субъекты хоздеятельности, пострадавшие от последствий военной агрессии в Украине, таких как:

  • снижение спроса,
  • отказ от действующих договоров,
  • снижение оборота,
  • сбои в цепочке поставок,
  • рост цен
  • ограничения на дальнейшие инвестиции.

Помощь не получат субъекты, находящиеся под международными или национальными санкциями.

Поддержка компаний будет оказана в виде финансовых инструментов - 39 млн евро составят кредиты на оборотный капитал и инвестиции, 22,5 млн евро гарантии и еще 1,3 млн евро на гарантии экспортных кредитов.

32,1 млн евро предусмотрено на инвестиции для приспособления бизнес-моделей, увеличения экспортных мощностей, завоевание новых рынков, новые технологии и оптимизации процессов, разработку продуктов.

Для новых программ будут использованы средства, ранее предусмотренные для помощи предприятиям в преодолении последствий Covid-19.

На заседании правительства министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что для оказания поддержки будут разработаны отдельные правила Кабинета министров, в которых будут уточнены требования для получения поддержки.

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