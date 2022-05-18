Глава RB Rail: из-за происходящего в договорах нельзя фиксировать цены

Дриксна пояснил, что на объектах Rail Baltica, которые уже строятся, все следят за тем, что происходит с ценами, а также наблюдаются задержки в доставке материалов, но пока нельзя однозначно сказать, будет ли и каким будет влияние.

"Если инфляция окажется высокой из-за геополитической ситуации, то бросить нельзя будет ни заказчиков, ни подрядчиков. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны оценить, как индексировать затраты и помочь проекту пройти фазу роста инфляции", - сказал Дриксна, добавив, что в этом отношении Rail Baltica не может быть оторван от какого-либо другого строительного проекта в странах Балтии.

Дриксна указал, что даже по уже подписанным договорам на объектах, где работы еще не начаты, необходимо проверять, возможно ли строительство за оговоренную в договоре сумму или нет, так как за последние четыре месяца ситуация изменилась.

Что касается дальнейшей работы, то о фиксированных суммах контрактов лучше забыть, отметил Дриксна.

"Особенно это касается договоров на выполнение работ в течение пяти лет, таких как электрификация или установка сигнализации. В настоящее время никто не даст гарантий, что именно за эту сумму эти работы можно будет выполнить в ближайшие пять лет", - сказал исполнительный директор RB Rail.

Он отметил, что именно поэтому необходимо очень четкое разделение ответственности между заказчиком и исполнителем как на национальном, так и на европейском уровне.

"Если мы сейчас попытаемся переложить всю ответственность на исполнителя, мы получим цены, которые нас, вероятнее всего, огорчат. Поэтому вполне возможно, что контракты будут включать в себя варианты индексации в зависимости от ситуации. Договоров с фиксированным объемом может и не быть - например, на 50 километров ж/д линий - но их можно заключать под конкретные комплектующие и работы - насыпи, рельсы и т. д. - чтобы иметь возможность оценить стоимость каждой комплектующей и варианты поставки, а потом понять, во сколько в конце концов обойдется строительство пяти или ста километров железнодорожной линии", - сказал Дриксна.