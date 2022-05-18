Ср, 18.05.2022
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Возле Огре, врезавшись в дерево, погиб водитель микроавтобуса

Полиция. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Во вторник в Огрском крае погиб водитель микроавтобуса, врезавшегося в дерево.

Как сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции, около 18:50 в Томе Огрского края автомобиль Mercedes Benz Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погиб водитель.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в девяти авариях пострадали десять человек, один погиб.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, один водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 390 протоколов, в том числе 127 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

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