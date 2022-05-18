СГБ не видит оснований для запрета шествия протестующих против памятника в Пардаугаве

Как сообщили в СГБ, окончательное решение о разрешении публичного мероприятия принимает самоуправление, на административной территории которого оно планируется.

СГБ дает свое заключение о заявленных мероприятиях только в тех случаях, когда об этом просит самоуправление или же сама служба выявляет риски безопасности.

По информации СГБ,

заявленное на 20 мая мероприятие является понятной реакцией гражданского общества на военные преступления России против Украины и ее народа, а также на действия сторонников Кремля у монумента Победы и других монументов, прославляющих оккупацию Латвии.

"В дополнение можем указать, что в нынешних условиях нарастания межэтнической напряженности в обществе нельзя полностью исключить риски конфронтации и провокаций во время массовых мероприятий", - отметили представители службы.

Как агентство LETA выяснило в Рижской думе, шествие запланировано с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Старую Ригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника воинам советской армии.

По информации организаторов мероприятия, участники шествия "За избавление от советского наследия" потребуют убрать из публичной среды все советские идеологические памятники и другие объекты.