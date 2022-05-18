СГБ не видит оснований для запрета шествия протестующих против памятника в Пардаугаве

Как сообщили в СГБ, окончательное решение о разрешении публичного мероприятия принимает самоуправление, на административной территории которого оно планируется.
СГБ дает свое заключение о заявленных мероприятиях только в тех случаях, когда об этом просит самоуправление или же сама служба выявляет риски безопасности.
заявленное на 20 мая мероприятие является понятной реакцией гражданского общества на военные преступления России против Украины и ее народа, а также на действия сторонников Кремля у монумента Победы и других монументов, прославляющих оккупацию Латвии.
"В дополнение можем указать, что в нынешних условиях нарастания межэтнической напряженности в обществе нельзя полностью исключить риски конфронтации и провокаций во время массовых мероприятий", - отметили представители службы.
Как агентство LETA выяснило в Рижской думе, шествие запланировано с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Старую Ригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника воинам советской армии.
По информации организаторов мероприятия, участники шествия "За избавление от советского наследия" потребуют убрать из публичной среды все советские идеологические памятники и другие объекты.
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