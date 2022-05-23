Что о латвийской системе депозита думают местные инфлюэнсеры?

Смена бытовых привычек: как система депозита входит в нашу жизнь

Анете в повседневной жизни редко употребляет напитки в упаковках, и при посещении депозитного пункта обычно может сдать одну или две упаковки, поэтому и поход к таромату происходит не каждый день. Однако на своей кухне она завела «сортировочный ящик», в котором хранит разнообразные сортируемые упаковки, то есть пластмассу, бумагу, металл и депозитные упаковки, а также биологические отходы. Рядом скапливаются и стеклянные упаковки без знака депозита, которые нужно сдавать в сортировочный контейнер. Анете сортирует все отходы, поэтому депозитные упаковки в ее жизни являются еще одним повседневным дополнением, и ей не было трудно превратить использование системы в новую привычку. «Нужно просто приучиться сдавать депозитные упаковки. Отправляясь за покупками, я все равно беру с собой свою посуду, чтобы взвесить и положить в нее разные продукты, и мне не нужно использовать пластмассовые упаковки. Это тоже привычка – не забыть взять с собой свою посуду», – поясняет Анете. «Использование системы депозита является дополнением к тому, что я и так изо дня в день делаю и всегда делала. Мне очень нравится сортировать отходы, и меня интересует эта тема, поэтому возможность вернуть пустые упаковки напитков обратно в систему является точкой над i», – рассказывает Анете.

В свою очередь, Лаурис посещает таромат, когда пустая тара скапливается в достаточном количестве, чтобы всё можно было доставить за один раз. Обычно одновременно сдаются 10-20 стеклянных и ПЭТ бутылок, а также банки. «Начни копить пустую тару дома, и когда ее станет слишком много, иди сдавать. Так это понемногу превратится в обыденность – прежде чем выбросить пустую упаковку из-под напитка, ты посмотришь, нет ли на ней знака депозита», – делится советами Лаурис. Система депозита привнесла изменения и в его быт. «Сейчас я осматриваю каждую бутылку, чтобы убедиться в том, что на ней нет знака депозита – если есть, то ни в коем случае ее не выбрасываю, а беру с собой домой, кладу в то место, где коплю всю использованную тару, и позже везу в депозитный пункт. Кроме того, система депозита вдохновила на формирование и других благоприятных для природы привычек, например, использование одноразовых пластмассовых пакетов существенно сократилось, потому что упаковку в депозитный пункт я несу в холщовой сумке, которую потом можно использовать, отправившись в магазин за покупками».

Почему стоит попробовать?

Анете очень нравится процесс сдачи упаковок в тароматы, и если вместе с вами есть дети, то это может стать интересным занятием и для них. Также дополнительным мотиватором для детей является возможность получения собственных карманных денег или покупки того, чего давно хотелось, с использованием купона, полученного за сданную тару. «Возможность сдать пустые упаковки из-под напитков в систему депозита ожидалась годами, и я действительно очень рада, что наконец-то мы можем делать это и у нас в Латвии. Не может и не должно быть такого, что отходы просто куда-то исчезают. Мне кажется, эта система действительно мотивирует людей сортировать отходы», – делится своими размышлениями Анете.

«Я советую испытать систему депозита и понять, вызывает ли она интерес. Мы никогда не убедим абсолютно всех людей в том, что полезно сортировать или сдавать пустую тару и что можно беречь природу и получать материальную выгоду для себя, а также помогать миру в целом. Мы убедились в том, что в жизни ничто не происходит просто так. Это относится и к системе депозита – если мы не будем говорить о ней и если не изменимся сами, вокруг всё тоже будет стоять на месте или, еще хуже, понемногу гибнуть», – считает Лаурис. По его мнению, используя систему депозита даже совсем недолго, каждый из нас может сам для себя оценить, сколько пустых упаковок можно накопить и какие напитки чаще всего потребляются. Если ими окажутся преимущественно подслащенные и не очень полезные для здоровья напитки, то это заставляет задуматься, какое значение мы придаем не только земному шару, но и собственному здоровью.