Как действуют выданные тароматом купоны?

В рамках латвийской депозитной системы за каждый купленный напиток в депозитной упаковке жителям нужно вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, а после сдачи упаковки ее можно получить обратно. После сдачи пустой депозитной упаковки в автоматическом депозитном пункте, где находится таромат, жителю выдадут специальный депозитный купон, который можно будет использовать в качестве платежного средства для приобретения любых товаров в том же самом магазине. Однако продавцы могут расширить возможности использования купона для удобства своих клиентов, обеспечив, например, возможность использования купона во всей сети магазинов или выдав наличные деньги. Об этих возможностях продавцы проинформируют своих покупателей отдельно.