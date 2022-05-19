ЕП: бюджет ЕС следует пополнить за счет налога с прибыли конфискованных активов российских олигархов

Поддержавшие резолюцию депутаты Европарламента отмечают, что существующих инструментов, таких как программы SURE и NextGenerationEU или система бюджетной гибкости ЕС, недостаточно для смягчения негативных последствий войны и связанных с ней санкций для ЕС.

Депутаты ЕП отмечают, что многолетний бюджет следует пересмотреть, чтобы обеспечить повышение гибкости в применении правил государственной помощи, а Европейская комиссия должна быть готова в случае необходимости предложить дополнительные программы. Кроме того, депутаты требуют, чтобы ЕС возглавил работу над Трастовым фондом украинской солидарности для послевоенного восстановления Украины.

Европарламент также призывает найти источники финансирования для компенсации последствий войны: путем конфискации активов российских олигархов, использования новых собственных ресурсов ЕС и полного использования нынешнего бюджета ЕС.

В принятой в четверг резолюции о социальных и экономических последствиях войны России в Украине депутаты ЕП подчеркнули, что война и "обоснованные санкции ЕС против России и Беларуси серьезно угрожают восстановлению экономики ЕС после пандемии и ее стратегии устойчивости".

Негативные последствия этого нового кризиса необходимо устранить, "чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям" и "таким образом сохранить поддержку гражданами Европы действий, предпринятых против России, и других действий, необходимых для поддержания оборонных усилий Украины".

Пленарное обсуждение по этому вопросу состоялось 4 мая в Страсбурге.

Европарламент заявляет, что война в Украине усугубила и без того серьезный кризис цен на энергоносители в Европе, что оказало прямое негативное влияние на покупательную способность и расходы на ведение бизнеса всех европейцев, подчеркивают депутаты. Необходимо принять срочные меры, чтобы не допустить углубления кризиса. Государства-члены должны активизировать социальную поддержку и оказывать адресную поддержку уязвимым, но жизнеспособным предприятиям.

Депутаты также отмечают, что для сохранения покупательной способности домохозяйств при определении роста заработной платы следует учитывать долгосрочную инфляцию и рост производительности. Они призывают разработать временный европейский пакет мер социальной устойчивости для координации мероприятий и инструментов, направленных на укрепление систем социального обеспечения и социальной защиты в ЕС.

В то же время депутаты Европарламента также призывают к созданию нового специального европейского фонда стратегической автономии. Он может финансировать трансграничную энергетическую инфраструктуру, производство возобновляемой энергии и энергоэффективность, а также кибербезопасность, промышленную конкурентоспособность, продовольственную безопасность, экономику замкнутого цикла и устойчивое развитие.

Наконец, депутаты ЕП отмечают, что бывшие политики, такие как Эско Ахо, Франсуа Фийон и Вольфганг Шюссель, недавно оставили свои посты в российских компаниях, и строго требуют, чтобы их примеру последовали другие, например, Карин Кнайсль и Герхард Шредер.