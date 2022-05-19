12 человек погибли после обстрелов Северодонецка

"Орки с раннего утра начали хаотично обстреливать областной центр из тяжелых вооружений, обстрелы продолжаются и сейчас, - написал Гайдай в своем Telegram-канале. - В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам".

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

После взятия Попасной в начале мая российские войска пытаются наступать на Северодонецк и Лисичанск - последние крупные города в Луганской области, которые находятся под контролем украинских властей.

Несколько дней назад стало известно о больших потерях, которые понесли российские войска при попытке навести понтонную переправу через реку Северский Донец. Они хотели окружить Северодонецк и Лисичанск, но не смогли достичь успеха на этом направлении и продолжают пока просто обстреливать эти города.