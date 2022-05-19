Пт, 20.05.2022
"Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

12 человек погибли после обстрелов Северодонецка

ФОТО: AP/Scanpix

В результате российских обстрелов Северодонецка 19 мая 12 жителей погибли и более сорока получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет Русская служба BBC.

"Орки с раннего утра начали хаотично обстреливать областной центр из тяжелых вооружений, обстрелы продолжаются и сейчас, - написал Гайдай в своем Telegram-канале. - В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам".

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

После взятия Попасной в начале мая российские войска пытаются наступать на Северодонецк и Лисичанск - последние крупные города в Луганской области, которые находятся под контролем украинских властей.

Несколько дней назад стало известно о больших потерях, которые понесли российские войска при попытке навести понтонную переправу через реку Северский Донец. Они хотели окружить Северодонецк и Лисичанск, но не смогли достичь успеха на этом направлении и продолжают пока просто обстреливать эти города.

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