В Музее моды скоро откроется новая выставка "Шедевры моды"

На выставке будут представлены работы великих дизайнеров и влиятельных домов моды, таких как House of Worth, Поль Пуаре, Chanel, Schiaparelli, Кристобаль Баленсиага, Halston, Жан-Поль Готье, Иссэй Миякэ, Александр Маккуин и другие.

В экспозиции наряды дизайнеров моды, работавших во Франции, Великобритании и США.

Предметы одежды в течение нескольких лет приобретались на специализированных аукционах и теперь стали частью коллекции музея.

"Шедевры моды" десятая выставка музея.

Как появляется шедевр моды? Существует ли такой рецепт, следуя которому можно его создать? Единого рецепта нет, но есть ряд необходимых ингредиентов:

идеи и вдохновение - модельера вдохновляет все, что он видит, чувствует и переживает. Как говорила Коко Шанель: "Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый чувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге". исключительный профессионализм и мастерство - над одним шедевром моды работают десятки людей, которые рисуют, кроят, шьют, вышивают; выдающиеся предпринимательские и маркетинговые способности - шедевр моды должен появиться в нужное время, иначе он не будет замечен и оценен публикой.

Выставка интересна тем, что на ней представлены очень разные наряды. Есть настоящие произведения искусства от портных, чьи имена история не сохранила. Например, бальное платье XVIII века - robe à la française. Есть наряды, имена создателей которых не нуждаются в комментариях, например Александр Маккуин или Жан-Поль Готье. Есть наряды, авторы которых находились в постоянном творческом поиске, предлагали новые идеи и новые силуэты, весьма смелые для своего времени, как, например, Поль Пуаре, гениальная Эльза Скиапарелли или Кристобаль Баленсиага, которого часто называют величайшим дизайнером всех времен. Или прекрасные наряды начала XX века, созданные самыми влиятельными и дорогими домами моды своего времени - House of Worth и Beer - ассоциирующиеся с особой роскошью Belle Époque.

Представленные на выставке наряды были приобретены на специальных аукционах, специализирующихся на исторической одежде и аксессуарах. Архитектор Наталья Музычкина, руководитель Музея моды, комментирует: "За кулисами модных домов кипят нешуточные страсти, но не менее бурная жизнь ожидает наряды от кутюр в мире коллекционеров - там идет невидимая миру борьба за обладание красотой".

"В давние времена по окончании обучения у мастера начинающий ремесленник должен был создать так называемый Meisterstuck - технически и эстетически сложное произведение, которое доказывало, что он в совершенстве овладел необходимыми для ремесла навыками. В каком-то смысле каждый шедевр моды - это Meisterstuck, только зрители ожидают от модельеров создания не одного, а нескольких шедевров, и так в каждой коллекции, год за годом... Это безжалостный бизнес и тяжелая работа, которую не может выполнить один человек - но это может сделать хорошая команда. Глядя на платья, представленные на выставке, мы предлагаем задуматься и о "невидимых" работниках, без которых не было бы ни одного шедевра моды", - говорит Агрита Гринвалде, специалист Музея моды.

Представленные на выставке "Шедевры моды" наряды - настоящие произведения искусства из коллекции музея - позволяют оценить как великолепное мастерство закройщиков, швей, вышивальщиц, кружевниц, так и впечатляющие идеи модельеров.

Выставка будет открыта для посетителей с 17 июня.

16 июня в 18:30 состоится открытие выставки.

Музей моды открыл свои двери по адресу улица Грециниеку, 24 в Риге в октябре 2016 года. Музей частный, его руководитель и владелец - архитектор Наталья Музычкина. За годы своего существования музей организовал 9 выставок, а также десятки лекций, занятий, семинаров и даже театральных постановок. У музея также есть интернет-магазин книг о моде и стиле.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24 Время работы: каждый день с 11:00 до 19:00 (с 1 октября по 14 мая - до 18:00) Билеты: 7 EUR; для групп 6 EUR; школьникам, студентам и пенсионерам 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для сотрудников музеев, школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - билет 3 EUR.