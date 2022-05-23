LMT и Tele2 продлили бесплатную связь для украинских беженцев на три месяца

"24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, мы приняли решение выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут к нам в Латвию. Первоначально планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, поэтому продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома", – заявил председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.

"Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", - отметил президент LMT Юрис Бинде.

В LMT напоминают, что SIM-карты по-прежнему можно получить в самоуправлениях Латвии, в центре поддержки Украины на улице Калькю, 1, в Риге, а также в офисе Ziedot.lv на улице Селпилс, 2с.

Данные Tele2 показывают, что длительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. Если до начала войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1 000 минут, или 16 часов в день, то в настоящее время она достигает 50 000 минут, или 833 часа в день.