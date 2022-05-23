В Латвии учатся более 4000 детей украинских беженцев

В общеобразовательных школах обучается 2861 украинский школьник. 1354 ученика обучаются по программам школ национальных меньшинств, 1501 ученик - по программам на государственном языке. Шестеро учеников посещают общеобразовательные учреждения других категорий.

В дошкольных образовательных учреждениях обучаются 1329 украинских детей, в том числе 395 осваивают программу национальных меньшинств, а 929 - на латышском языке. Пятеро детей получают дошкольное образование в образовательных учреждениях других категорий.

Больше всего украинских детей как дошкольного, так и школьного возраста учатся в Риге: в столице получают образование 2065 детей. На втором месте Валмиерский край, в образовательные заведения которого поступил 161 ребенок, а на третьем - Вентспилс, где принято 160 детей.

Информация о детях, получающих образование в латвийских школах, обобщена в Государственной информационной системе образования.