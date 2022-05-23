За год цены в промышленности Латвии выросли на 30%
Средний уровень цен производителей в латвийской промышленности в апреле этого года по сравнению с апрелем 2021-го вырос на 29,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Средний уровень цен производителей в латвийской промышленности в апреле этого года по сравнению с апрелем 2021-го вырос на 29,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Уровень цен на продукцию, реализованную на внутреннем рынке, увеличился на 39,6%, на экспортируемую продукцию - на 21,8%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 26,5%, на экспорт в страны, не входящие в еврозону, - на 17,9%.
Почему?
На уровень цен производителей в основном повлиял рост цен на электроэнергию, газ, теплоснабжение и кондиционирование воздуха, производство древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), а также на сбор, обработку и утилизацию отходов, переработку материалов.
В апреле 2022 года по сравнению с мартом уровень цен производителей в латвийской промышленности вырос на 3,1%.
Уровень цен на продукцию, реализованную на внутреннем рынке, увеличился на 1,9%, на экспортируемую продукцию - на 4,3%. Уровень цен производителей при экспорте товаров в страны еврозоны увеличился на 5,2%, а при экспорте в страны, не входящие в еврозону, - на 3,5%.
Какие отрасли?
Повышение цен зафиксировано в производстве древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), отдельных пищевых продуктов, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), а также в производстве химикатов и химических продуктов.
Понижающее влияние оказало снижение цен в торговле электроэнергией.
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