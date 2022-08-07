Медиаимперия с корнями в России и офисом в Риге - кто стоит за виральными 5-Minute Crafts и AdMe?

Тогда основатели решили поменять концепцию проекта на более развлекательную.

Цель, которую они поставили перед собой - стать русским BuzzFeed.

BuzzFeed - один из самых заметных медиапроектов в истории интернета, который производит новостной и развлекательный контент, а также аккумулирует все, о чем "шумит" интернет ("buzz" в буквальном переводе - "жужжание"). Ежемесячная аудитория BuzzFeed - не менее 200 млн человек.

В 2014 году на сайте стали появляться статьи, не связанные с рекламной отраслью - например, "7 родительских лайфхаков от Кристен Белл" или "12 захватывающих фильмов, которые идеальны для уютного семейного кинопросмотра". Часть подписчиков не приняла новой концепции, и на компанию обрушилась волна критики. Газета "Коммерсантъ" даже назвала это "журналистикой котиков". Однако большинству пользователей интернета идея пришлась по вкусу, и уже в 2015 году аудитория сайта выросла до 23 млн посетителей в месяц.

Тогда же, в 2014 году, Радаев и Мухаметов посетили ирландский офис компании Google и решили сконцентрироваться на новом для себя источнике монетизации - рекламной сети Google AdExchange.

AdExchange - это рекламный ресурс, который может включать видео, мобильные и медийные типы показов рекламы. При использовании этой системы нет необходимости искать рекламодателей и работать с рекламными агентствами. Google все это берет на себя и отчисляет комиссию от просмотра рекламы пользователями.

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