Индексация пенсий, поддержка беженцев, назначение Страуме. Что решило правительство?

Планируется на 30 дней продлить для жителей Украины возможность получения господдержки на питание и проживание, свидетельствуют подготовленные Минэкономики поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
Предусматривается, что возможность получения первичной поддержки на дополнительный срок до 30 дней будет распространяться на тех жителей Украины, которые подали заявку на ранее предусмотренную 90-дневную помощь или уже получили ее до 31 мая.
Это означает, что, если 90-дневный период получения первичной помощи гражданину Украины закончился, например, 25 мая или в любой день до 31 мая, человек сможет продолжать получать ее еще 30 дней с наступления 90-го дня.
В свою очередь, украинские граждане, обратившиеся за первичной поддержкой на проживание и питание с 1 июня, получат поддержку на проживание до 90 дней, а питание - до 30 дней.
Как сообщается в аннотации к законопроекту, на эти цели потребуется дополнительное финансирование в размере до 8,475 млн евро, в том числе до 5,085 млн евро на проживание и до 3,39 млн евро на питание. Финансирование планируется выделить из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.
Одновременно с поправками также планируется разрешить юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение граждан Украины. Законопроект предусматривает, что юридическое лицо, которое размещает одного или нескольких граждан Украины в принадлежащем ему доме, имеет право на компенсацию дополнительных расходов, связанных с размещением.
С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано почти 30 тыс. украинских беженцев.
До конца года за государственные средства освоить латышский язык могут более 7000 украинских беженцев
До конца этого года более 7000 украинских беженцев смогут осваивать латышский язык благодаря государственному финансированию, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством культуры и заслушанном сегодня правительством.
Фонд общественной интеграции (ФОИ) получил финансирование в размере 3 млн евро из государственной бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства для обучения латышскому языку жителей Украины.
Цель программы - бесплатное обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне владения латышским языком А1 для украинских военных беженцев во всех регионах Латвии. Целевой группой являются лица старше 18 лет.
ФОИ будет администратором программы, которая проведет открытый конкурс. Доступное финансирование для реализации проектов составляет 3,028 млн евро. На администрирование программы предусмотрено финансирование в размере 13 664 евро.
Также Министерство культуры сообщило, что для обеспечения украинских беженцев в Латвии актуальной информацией, содействия их интеграции в общество и информирования об их правах со 2 марта функционирует единый колл-центр. Справочный телефон работает круглосуточно без выходных, ответы можно получить на латышском, русском и украинском языках. К 19 апреля в колл-центр поступило 17 357 звонков.
Кроме того, беженцам предоставляются услуги менторов.
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