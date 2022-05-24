Вт, 24.05.2022
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Индексация пенсий, поддержка беженцев, назначение Страуме. Что решило правительство?
Дополнено в 17:40

  • Пенсии проиндексируют на месяц раньше
  • Правительство поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
  • Поддержку беженцам продлят на 30 дней
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

Во вторник, 24 мая, прошло очередное заседание Кабинета министров, на котором обсуждались различные вопросы, в том числе и принятие Финляндии и Швеции в НАТО, поправки к закону об энергоэффективности и вопрос о назначении Екаба Страуме на пост главы KNAB. После завершения заседания прошла пресс-конференция, за ходом которой следил портал RUS TVNET.

Индексация пенсий

Правительство сегодня, 24 мая, поддержало предложение о проведении в этом году индексации пенсий на месяц раньше - 1 сентября, чтобы компенсировать пенсионерам рост потребительских цен и цен на энергоресурсы.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года средний уровень потребительских цен увеличился на 11,5%. Наибольший рост цен произошел в группе товаров и услуг, связанных с транспортом, - на 22,9%, на 14,7% подорожали продукты питания, на 14,5% - товары и услуги, связанные с жильем, на 8,5% - различные товары и услуги, на 5% - услуги здравоохранения, на 4,2% - товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой.

Данные ЦСУ также показывают, что в марте текущего года по сравнению с февралем средний уровень потребительских цен вырос на 3,3%. Наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, - на 9,4%. Одежда и обувь подорожали на 7%, различные товары и услуги - на 4,7%, товары и услуги, связанные с жильем, - на 2,8%, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, - на 1%.

Между тем средний размер государственных пенсий в Латвии относительно невелик. Так, по данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в марте 2022 года средний размер государственной пенсии с надбавкой составлял 404 евро, средний размер пенсии по возрасту с надбавкой - 433 евро, размер пенсии по инвалидности с надбавкой - 236 евро, а размер пенсии в связи с потерей кормильца - 246 евро.

Для того, чтобы оказать поддержку получателям государственных пенсий, не дожидаясь 1 октября, принято решение уже 1 сентября провести перерасчет государственной пенсии за 2022 год или ее части, не превышающей 50% от средней суммы страховых взносов с заработной платы в предыдущем календарном году, и надбавки к пенсии за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года.

Планируется, что для индексации будет использован индекс с учетом инфляции за период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года и процентами от реального увеличения суммы страховых взносов с заработной платы.

ЦСУ предоставляет информацию об инфляции в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года в ГАСС, информация за июль также публикуется на сайте управления. Ожидается, что данные будут доступны 8 августа 2022 года.

Правительство поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Латвийское правительство сегодня поддержало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что после начала войны России в Украине правительства Финляндии и Швеции представили в свои парламенты доклады об изменениях ситуации с безопасностью. В них делается вывод, что только членство в НАТО и гарантии безопасности, изложенные в статье 5-й Североатлантического договора, обеспечат Финляндии и Швеции необходимую защиту в случае потенциального военного конфликта.

После обширных обсуждений парламент Финляндии и правительство Швеции приняли решение подать заявки на членство в НАТО. 18 мая генеральному секретарю альянса были поданы официальные заявки.

В МИД отмечают, что с учетом боевых действий России в Украине, агрессивной риторики России и ее потенциала на эскалацию ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря, в интересах Латвии и ее союзников ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы ограничить таким образом возможности России.

Ранее Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, но вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому поддержка членства в НАТО со стороны политиков и общества в обеих странах стремительно возросла.

Назначение Страуме

Несмотря на возражения партии "Консервативные", правительство во вторник поддержало утверждение Екаба Страуме на пост главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на второй срок полномочий.

На заседании правительства представляющие "Консервативных" министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс и министр благосостояния Гатис Эглитис голосовали против кандидатуры Страуме.

Поддержку беженцам продлят на 30 дней

Планируется на 30 дней продлить для жителей Украины возможность получения господдержки на питание и проживание, свидетельствуют подготовленные Минэкономики поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

Предусматривается, что возможность получения первичной поддержки на дополнительный срок до 30 дней будет распространяться на тех жителей Украины, которые подали заявку на ранее предусмотренную 90-дневную помощь или уже получили ее до 31 мая.

Это означает, что, если 90-дневный период получения первичной помощи гражданину Украины закончился, например, 25 мая или в любой день до 31 мая, человек сможет продолжать получать ее еще 30 дней с наступления 90-го дня.

В свою очередь, украинские граждане, обратившиеся за первичной поддержкой на проживание и питание с 1 июня, получат поддержку на проживание до 90 дней, а питание - до 30 дней.

Как сообщается в аннотации к законопроекту, на эти цели потребуется дополнительное финансирование в размере до 8,475 млн евро, в том числе до 5,085 млн евро на проживание и до 3,39 млн евро на питание. Финансирование планируется выделить из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

Одновременно с поправками также планируется разрешить юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение граждан Украины. Законопроект предусматривает, что юридическое лицо, которое размещает одного или нескольких граждан Украины в принадлежащем ему доме, имеет право на компенсацию дополнительных расходов, связанных с размещением.

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано почти 30 тыс. украинских беженцев.

До конца года за государственные средства освоить латышский язык могут более 7000 украинских беженцев

До конца этого года более 7000 украинских беженцев смогут осваивать латышский язык благодаря государственному финансированию, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством культуры и заслушанном сегодня правительством.

Фонд общественной интеграции (ФОИ) получил финансирование в размере 3 млн евро из государственной бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства для обучения латышскому языку жителей Украины.

Цель программы - бесплатное обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне владения латышским языком А1 для украинских военных беженцев во всех регионах Латвии. Целевой группой являются лица старше 18 лет.

ФОИ будет администратором программы, которая проведет открытый конкурс. Доступное финансирование для реализации проектов составляет 3,028 млн евро. На администрирование программы предусмотрено финансирование в размере 13 664 евро.

Также Министерство культуры сообщило, что для обеспечения украинских беженцев в Латвии актуальной информацией, содействия их интеграции в общество и информирования об их правах со 2 марта функционирует единый колл-центр. Справочный телефон работает круглосуточно без выходных, ответы можно получить на латышском, русском и украинском языках. К 19 апреля в колл-центр поступило 17 357 звонков.

Кроме того, беженцам предоставляются услуги менторов.

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