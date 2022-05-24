Индексация пенсий, поддержка беженцев, назначение Страуме. Что решило правительство?

Между тем средний размер государственных пенсий в Латвии относительно невелик. Так, по данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в марте 2022 года средний размер государственной пенсии с надбавкой составлял 404 евро, средний размер пенсии по возрасту с надбавкой - 433 евро, размер пенсии по инвалидности с надбавкой - 236 евро, а размер пенсии в связи с потерей кормильца - 246 евро.

Для того, чтобы оказать поддержку получателям государственных пенсий, не дожидаясь 1 октября, принято решение уже 1 сентября провести перерасчет государственной пенсии за 2022 год или ее части, не превышающей 50% от средней суммы страховых взносов с заработной платы в предыдущем календарном году, и надбавки к пенсии за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года.

Планируется, что для индексации будет использован индекс с учетом инфляции за период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года и процентами от реального увеличения суммы страховых взносов с заработной платы.

ЦСУ предоставляет информацию об инфляции в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года в ГАСС, информация за июль также публикуется на сайте управления. Ожидается, что данные будут доступны 8 августа 2022 года.

Правительство поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Латвийское правительство сегодня поддержало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что после начала войны России в Украине правительства Финляндии и Швеции представили в свои парламенты доклады об изменениях ситуации с безопасностью. В них делается вывод, что только членство в НАТО и гарантии безопасности, изложенные в статье 5-й Североатлантического договора, обеспечат Финляндии и Швеции необходимую защиту в случае потенциального военного конфликта.

После обширных обсуждений парламент Финляндии и правительство Швеции приняли решение подать заявки на членство в НАТО. 18 мая генеральному секретарю альянса были поданы официальные заявки.

В МИД отмечают, что с учетом боевых действий России в Украине, агрессивной риторики России и ее потенциала на эскалацию ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря, в интересах Латвии и ее союзников ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы ограничить таким образом возможности России.

Ранее Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, но вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому поддержка членства в НАТО со стороны политиков и общества в обеих странах стремительно возросла.

Назначение Страуме

Несмотря на возражения партии "Консервативные", правительство во вторник поддержало утверждение Екаба Страуме на пост главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на второй срок полномочий.

На заседании правительства представляющие "Консервативных" министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс и министр благосостояния Гатис Эглитис голосовали против кандидатуры Страуме.