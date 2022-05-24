"Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё". Российские паблики обсуждают гибель летчика-генерала

На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше.

Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.

На российских военных форумах можно встретить утверждения, что статус летчика-снайпера служит не столько показателем мастерства, сколько данью заслугам, и что чаще его дают не тем, кто метко стреляет, а тем, у кого больше звезды на погонах.

Кто такой генерал Боташев?

Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.

Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.

"Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.

Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.

В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. На момент этой публикации Боташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСААФ региона на странице авиационного кадетского класса "Балтийские крылья".

Би-би-си отправила запрос в минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию о возможной гибели Боташева и ожидает ответа.

Проблемы в небе

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".