Разведка Украины: до конца этого года украинская армия должна войти на территорию Крыма

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, активная фаза войны, или "баталии приблизительно того уровня, которые происходят сейчас", завершится до конца этого года, и к этому времени армия Украины не только освободит оккупированные с 24 февраля территории, но и вернет под контроль Киева территории самопровозглашенных республик в Донбассе и войдет на территорию Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.