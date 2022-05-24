Вт, 24.05.2022
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Разведка Украины: до конца этого года украинская армия должна войти на территорию Крыма

Украинский военнослужащий ФОТО: Reuters/ScanPix

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, активная фаза войны, или "баталии приблизительно того уровня, которые происходят сейчас", завершится до конца этого года, и к этому времени армия Украины не только освободит оккупированные с 24 февраля территории, но и вернет под контроль Киева территории самопровозглашенных республик в Донбассе и войдет на территорию Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.

Об этом он среди прочего рассказал в большом интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 24 мая.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сказал разведчик.

По его мнению, у России хватит ресурсов на продолжение войны на 12 месяцев.

36-летний генерал Кирилл Буданов, назначенный президентом Зеленским на пост главы разведки в 2020 году, одним из первых в Киеве, еще в ноябре прошлого года заявлял, что предупреждения западных разведок о подготовке российского вторжения правдоподобны и даже назвал примерное время его начала: февраль 2022 года, пишет Русская служба ВВС.

В недавнем интервью Wall Street Journal Буданов сказал, что опирается не только на данные западных партнеров и что у украинской разведки есть собственная обширная сеть источников информации в России.

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