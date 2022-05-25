Тукумская краевая дума разрешила строительство ветропарка Pienava wind

По его словам, решение не было единогласным, и при голосовании депутаты учли, что в двух судебных инстанциях дума уже проиграла, а третья инстанция будет оценивать только процессуальный порядок. "Мы учитываем давление жителей на думу и тот факт, что из-за войны в Украине возник энергетический кризис", - добавил Важа.

По мнению члена правления девелопера ветропарка Eolus Гатиса Галвиньша, решение депутатов Тукумской краевой думы в поддержку строительства ветропарка в регионе является ответственным и дальновидным. Это решение - положительный сигнал для каждого разработчика ветряных электростанций, подтверждающий, что Латвия перешла от "пустых разговоров" к реальной поддержке диверсификации источников электроэнергии.

В рамках проекта Pienava wind планируется установить не менее 22 ветряных турбин мощностью более 6 мегаватт (МВт) каждая. Если бы также был реализован проект соседнего ветропарка Dobele wind, в целом они ежегодно могли бы производить 700-1000 гигаватт-часов (ГВт/ч) электроэнергии, что эквивалентно 10% общего годового потребления электроэнергии в Латвии.

В настоящее время ведутся работы по разработке технического проекта Pienava wind. На территории парка будет установлена метеорологическая мачта высотой 140 метров, чтобы получать более точные данные о скорости ветра и предполагаемой выработке энергии.

10 мая Административный окружной суд принял решение удовлетворить заявление Pienava wind против Тукумской краевой думы, тем самым постановив, что решение думы запретить создание ветропарка было незаконным. Суд обязал думу принять решение, благоприятное для разработчиков проекта.

Суд учел, что предполагаемая деятельность ветропарка соответствует планам использования территории, а воздействие на здоровье населения и животных является минимальным и принимаются меры по предотвращению и уменьшению этого воздействия.