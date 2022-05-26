Чт, 26.05.2022
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Латвийские военные эксперты: украинской армии стоит отойти от отдельных позиций

Бывший командир сухопутных сил Латвии, полковник в отставке Игорь Раев. ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Украинской армии стоило бы отойти от отдельных позиций в местах наиболее масштабного нападения России, чтобы украинские подразделения не попали в окружение. С таким мнением в интервью Латвийскому телевидению в среду, 25 мая, выступили бывший командир Национальных вооруженных сил (НВС) Юрий Маклаков и бывший командир Сухопутных сил Латвии, полковник в отставке Игорь Раев.

По мнению экспертов, если Вооруженные силы Украины примут решение, что военнослужащим нужно отойти от города Северодонецка, то сейчас последний момент это сделать, сообщает агентство LETA.

Раев указал, что окружение отдельных подразделений сил Украины возможно. Украине нужно выбрать, как бороться дальше - или отойти, или бороться и рисковать, что подразделения попадут в окружение.

Маклаков выразил мнение, что в таких условиях украинцам стоило бы отойти, так как у российских войск все-таки есть преимущество, в том числе и в сфере тяжелого вооружения.

Эксперты отметили, что похожая ситуация сложилась у города Светлодарск, который, несмотря на очень хорошие укрепления, украинские войска решили покинуть, чтобы не рисковать попаданием в окружение подразделения с несколькими тысячами военнослужащих.

Напомним, бои в Украине достигли границ города Северодонецка, сообщил в среду глава администрации Луганской области Сергей Гайдай.

"Российские солдаты продвинулись вперед достаточно далеко, чтобы уже можно было обстреливать [Северодонецк] при помощи минометов", - сообщил Гайдай, добавив, что уже во вторник в пригороде шли бои.

В последнее время российские войска медленно, но стабильно продвигаются глубже в Донбассе.

Северодонецк, в котором до войны проживало примерно 100 000 человек, подвергается интенсивным обстрелам уже не протяжении нескольких недель.

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