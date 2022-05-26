Фото ⟩ Подорожали и цветы. Сколько сейчас в Риге стоят ландыши и пионы?

Во время посещения Центрального рынка выяснилось, что цены на ландыши довольно сильно отличаются. Их стоимость варьируется от 1 до 2-2,5 евро за букет. В свою очередь на базарчике "Сакта" букетик ландышей обойдется примерно в четыре евро.

Галерея: Цены на ландыши на Центральном рынке и базарчике "Сакта"

Одна из продавщиц цветов на Центральном рынке рассказала, что цены снизились совсем недавно - потому, что первая волна продажи ландышей закончилась.

"Ну у меня доступно довольно много букетиков ландышей, поэтому и цена ниже", - рассказала продавщица, предлагающая приобрести букет этих цветов почти за два евро.

Впрочем, некоторые продавцы цветов указывают, что рост цен на товары и услуги значительно повлиял и на решение торговцев по поводу цен на ландыши, поэтому различаются и цены на стендах Центрального рынка.

По наблюдениям, чаще всего люди покупают букеты нарциссов. Средняя цена одного цветка - десять центов.

В ходе посещения цветочного базарчика "Сакта" портал Apollo выяснил, что ландыши там стоят примерно 3-4 евро.

Несмотря на то, что бум на ландыши постепенно стихает и цены падают, удивляет стоимость пионов. Один пион можно купить по цене от пяти евро. Однако некоторые торговцы продают пионы даже по шесть или семь евро за штуку.

Галерея: Цены на пионы на цветочном базарчике "Сакта"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Если есть желание приобрести букет из 15 пионов, то в случае самого дешевого варианта придется расстаться с 75 евро.

На вопрос, каковы причины такой ситуации, одна из продавщиц ответила, что цветы дороже, так как импортируются из других стран. Она также отметила, что когда будут доступны местные пионы, их можно будет приобрести дешевле.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET