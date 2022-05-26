Lidl объявил о начале строительства еще одного магазина в Риге

Проект здания нового магазина Lidl и благоустройство окрестной территории разработало ООО Arhitektu birojs Arteks, а строительными работами займется ООО Newcom. Здание магазина займет почти 2200 квадратных метров, а площадь обширного и светлого торгового зала составит более чем 1400 квадратных метров. Для дизайна фасада магазина разработано специальное решение, включающее отделку декоративной плиткой под кирпич, которая создаст визуальную связь с индустриальным прошлым этого района Риги.

ФОТО: Пресс-фото

"Жители Саркандаугавы с нетерпением ждали момента, когда после завершения проекта по санации грунтовых вод мы сможем приступить к строительству магазина Lidl, который откроется примерно через год. Для нас важно не только предлагать покупателям качественную продукцию по оптимальной цене, но и благоустраивать окрестную территорию: высаживать зеленые насаждения, прокладывать пешеходные дорожки и инфраструктуру. И в разработку проекта магазина на улице Дунтес мы тоже вложили немало труда. Отрадно, что наш вклад позволит значительно улучшить состояние окружающей среды на этой территории", - говорит Дана Хасана, руководитель Департамента коммуникаций Lidl Latvija.

Параллельно со строительством нового магазина Lidl проведет масштабные работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории - вокруг магазина будет высажено почти 300 кустарников и саженцев деревьев.

Для удобства клиентов обустроят парковку на 124 автомобиля. Предусмотрены парковочные места для людей с особыми потребностями, семей и безопасного размещения велосипедов.

Как уже сообщалось, в 2022 году, инвестировав почти 800 000 евро, Lidl реализовал уникальный проект по санации грунтовых вод на улице Дунтес, 25, который осуществили специалисты латвийской VentEko и британской ATG Group. Вдоль основного пути потока грунтовых вод, на глубине 8,5 метра, построена специальная стена длиной 180 метров для фильтрации промышленного загрязнения.

Визуализация нового Lidl на Саркандаугаве. Вид сзади ФОТО: Пресс-фото

Будучи ответственным предприятием, Lidl заботится о социальных вопросах и окружающей среде. Поэтому все новые магазины Lidl в Латвии отличаются высокой энергоэффективностью и используют только 100% местную зеленую электроэнергию.