Lidl объявил о начале строительства еще одного магазина в Риге

После успешного завершения беспрецедентного для Латвии проекта по очистке грунтовых вод на этой неделе начинается строительство магазина Lidl на улице Дунтес, 25, в Риге. Планируется, что новый магазин Lidl откроет свои двери для покупателей в 2023 году.
Проект здания нового магазина Lidl и благоустройство окрестной территории разработало ООО Arhitektu birojs Arteks, а строительными работами займется ООО Newcom. Здание магазина займет почти 2200 квадратных метров, а площадь обширного и светлого торгового зала составит более чем 1400 квадратных метров. Для дизайна фасада магазина разработано специальное решение, включающее отделку декоративной плиткой под кирпич, которая создаст визуальную связь с индустриальным прошлым этого района Риги.
"Жители Саркандаугавы с нетерпением ждали момента, когда после завершения проекта по санации грунтовых вод мы сможем приступить к строительству магазина Lidl, который откроется примерно через год. Для нас важно не только предлагать покупателям качественную продукцию по оптимальной цене, но и благоустраивать окрестную территорию: высаживать зеленые насаждения, прокладывать пешеходные дорожки и инфраструктуру. И в разработку проекта магазина на улице Дунтес мы тоже вложили немало труда. Отрадно, что наш вклад позволит значительно улучшить состояние окружающей среды на этой территории", - говорит Дана Хасана, руководитель Департамента коммуникаций Lidl Latvija.
Параллельно со строительством нового магазина Lidl проведет масштабные работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории - вокруг магазина будет высажено почти 300 кустарников и саженцев деревьев.
Для удобства клиентов обустроят парковку на 124 автомобиля. Предусмотрены парковочные места для людей с особыми потребностями, семей и безопасного размещения велосипедов.
Как уже сообщалось, в 2022 году, инвестировав почти 800 000 евро, Lidl реализовал уникальный проект по санации грунтовых вод на улице Дунтес, 25, который осуществили специалисты латвийской VentEko и британской ATG Group. Вдоль основного пути потока грунтовых вод, на глубине 8,5 метра, построена специальная стена длиной 180 метров для фильтрации промышленного загрязнения.
Будучи ответственным предприятием, Lidl заботится о социальных вопросах и окружающей среде. Поэтому все новые магазины Lidl в Латвии отличаются высокой энергоэффективностью и используют только 100% местную зеленую электроэнергию.
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