Главное за 27 мая ⟩ Нетерпимость оппозиционных депутатов, агрессия к украинским беженцам, письмо Иесалниексу

Новости Латвии:

В официальном документе, используя нетерпимость и ненависть к ЛГБТ+ людям, несколько депутатов Сейма в четверг, 26 мая, подали предложение запретить рижский прайд, свидетельствует представленный в президиум парламента документ.

Председатель Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Анастасия Удалова рассказала о борьбе предприятия за существование. В частности, у нее есть претензии к Министерству сообщения и Министерству экономики.

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Риге и Тампере, утвердил в пятницу конгресс Международной хоккейной федерации.

В Лиепае Госполиция начала процесс административного нарушения по случаю, когда гражданина Украины, возможно, избил коллега по работе.

"Я с этим человеком не знаком, даже не знаю, как его зовут, но он начал обвинять меня, что мой сын, который сейчас воюет в Украине, убивает русских", - рассказал о причине конфликта мужчина.

На вопрос, как на это отреагировал работодатель, мужчина ответил, что его готовятся уволить с работы.

В Старой Риге агрессивно настроенный мужчина напал на компанию людей, так как заметил на спине у одного из них флаг Украины. Нападавшему не удалось победить в драке, поэтому он начал угрожать огнестрельным оружием, сообщает передача Degpunktā.

В последние дни мая в Латвии ожидается дождливая и прохладная погода, однако в начале июня станет теплее, прогнозируют синоптики.

Звезда Голливуда Джон Малкович, работающий с литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте в театре "Дайлес" над спектаклем "В одиночестве хлопковых полей", в интервью журналу IR поделился своими мыслями о латвийской столице.

Главное за рубежом:

Депутат от КПРФ Леонид Васюкевич на заседании законодательного собрания Приморского края зачитал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить "специальную военную операцию", сообщают российские СМИ.

В украинском городе Северодонецке, за который идут ожесточенные бои между украинскими войсками и российской армией, убиты минимум 1500 человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

Несколько не названных по имени российских олигархов предложили Западу снять с них санкции в обмен на вложения для восстановления Украины, сообщает AP.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов рассказал о том, как обезьянья оспа может повредить Эстонии.

Внутрипартийное объединение "Отечества" Rahvuslased ("Националисты"), проводящее у российского посольства в Таллинне еженедельные пикеты против войны в Украине, сообщило о том, что в четверг, 26 мая 2022 года, дипломатическое представительство РФ решило противопоставить акции "оглушительную трансляцию советских пропагандистских песен с балкона посольства"

Сабина Алтынбекова - одна из самых известных спортсменок Казахстана, которую многие СМИ называют "самой красивой волейболисткой мира".

Интересное чтиво:

В латышской части сайта TVNET вышло открытое письмо журналиста Артема Липина депутату Янису Иесалниексу, посвященное его речи в Сейме про "оккупантов". Господин Иесалниекс мне неожиданно ответил.

Даугавпилчанин Юрий Борин рассказывает о том, как он пытается помочь украинцам, и почему ему это важно.

Почти сорок лет несправедливости, около 60 000 жертв, 90% из которых женщины, многотысячные компенсации и дискриминация по признаку расы, национальности, интеллекта, психического здоровья, экономического и социального положения. Это история о программе стерилизации, проводившейся шведским правительством в стране с 1934 по 1976 год. Почему это случилось, кто были жертвы, что помогло это отменить и чему это может нас научить?