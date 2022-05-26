Украина признала потерю городка Лимана, идут бои за Северодонецк
Потерю украинскими войсками городка Лиман признал - правда, не окончательно - внештатный советник глава аппарата президента Украины Алексей Арестович, сообщает Русская служба BBC.
Потерю украинскими войсками городка Лиман признал - правда, не окончательно - внештатный советник глава аппарата президента Украины Алексей Арестович, сообщает Русская служба BBC.
"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить", - сказал Арестович.
Лиман с окрестностями был последним плацдармом украинцев на северном берегу речки Северский Донец. О боях в городе обе стороны сообщали еще минимум три дня назад.
Также сообщается о боях на окраинах Северодонецка.
Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что бои идут уже на окраинах Северодонецка.
"Идут тяжелые бои на окраинах Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией", - пишет Гайдай.
Ранее Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что бои в Донбассе достигли максимальной интенсивности.
По ее словам противник штурмует позиции украинских войск одновременно на нескольких направлениях.
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