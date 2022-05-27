Убытки аэропорта "Рига" в прошлом году превысили 9 миллионов евро

Аэропорт "Рига" удержал позиции крупнейшего аэропорта балтийских столиц, обслужив 38% общего числа пассажиров (Таллинн - 21%, Вильнюс - 31%), 39% рейсов (Таллинн - 27%, Вильнюс - 25%) и 47,5% общего объема грузопотоков (Вильнюс - 26%, Таллинн - 18%).

Как сообщили в аэропорту, хотя в условиях продолжающейся пандемии Covid-19 он работал с убытками, они были на 10 млн евро меньше запланированного в бюджете. Запланированные убытки удалось снизить в основном за счет увеличения оборота по авиационным и другим статьям доходов, а также целенаправленного сокращения расходов.

Чистый оборот аэропорта в прошлом году составил 31,77 млн евро, что на 12% больше первоначально заложенного в бюджет, однако это лишь половина от оборота 2019 года, составившего почти 65 млн евро.

В прошлом году аэропорт инвестировал 6,7 млн евро, в том числе в энергоснабжение, инфраструктуру обслуживания пассажиров и самолетов, инфраструктуру аэродрома и территории аэропорта.

"Несмотря на то, что аэропорт не смог достичь целевых показателей по пассажиропотокам и количеству рейсов в труднопредсказуемых условиях глобальной пандемии, наши экономические показатели оказались лучше, чем ожидалось. Оборот аэропорта оказался на 12% выше, а убытки на 52% ниже прогнозируемых. Первая половина года 2021 года, когда аэропорт работал в режиме выживания, показала, что мы способны адаптироваться к меняющейся ситуации, оперативно пересматривая и организуя наши ежедневные рабочие процессы, персонал и финансовые ресурсы. То же самое доказала и вторая половина года, когда после снятия наложенных государством ограничений на поездки и введения цифрового сертификата путешествий ЕС количество пассажиров снова резко возросло", - отметила председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

В 2021 году Рижский аэропорт обслужил 2,35 млн пассажиров, что на 17% больше по сравнению с 2020 годом, но на 70% меньше по сравнению с 2019 годом, 39 000 рейсов (+10% по сравнению с 2020 годом и -55% по сравнению с 2019 годом), 27,8 тыс. тонн авиагрузов (+20% по сравнению с 2020 годом и +2% по сравнению с 2019 годом).