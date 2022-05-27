Президент Парламентской ассамблеи НАТО: Путин не ожидал единства альянса

"НАТО продемонстрировала солидарность, чего, я знаю, Путин не ожидал. Члены альянса сообща помогают народу Украины, который преследует очень простую вещь - свободу, свободу выбирать собственное направление, свободу принимать собственные решения о союзах, свободу проводить собственную политику. И за это желание они платят самую высокую цену, пока мы здесь говорим. Целые города уничтожены, десятки тысяч человек убиты, а страна находится в заложниках неспровоцированного, наглого военного вторжения Путина", - заявил председатель ПА НАТО на пресс-конференции в Сейме Литвы.

Он также отметил, что ПА НАТО должна была пройти в Киеве, но это стало невозможным из-за войны, и поблагодарил Литву за то, что она быстро взяла на себя организацию ассамблеи.

"Литва не питает иллюзий относительно мягкого милосердия России и Путина. Имея собственную историю, Литва очень четко представляет, с какой угрозой сталкивается Европа", - сказал Коннолли.

Глава делегации Сейма Литвы в ПА НАТО Аудронюс Ажубалис сказал, что Литва, которая организовала заседание, должна воспользоваться возможностью, чтобы коллеги из стран альянса могли ближе познакомиться с литовскими опытом и видением развязанной Россией войны и ситуации с безопасностью в регионе.

"Я бы назвал эту сессию "Киев-Вильнюс", потому что из-за начатой Россией жестокой войны она проводится здесь, но это, наверное, лучший из худших вариантов, потому что, зная этот регион, мы с коллегами составили программу, чтобы политики стран НАТО могли шире ознакомиться с видением нашего государства. Наши министры будут принимать участие в работе комитетов, чтобы вся картина, которую мы видим, была передана нашим коллегам, чтобы часы, которые показывают время, показывали то же самое, особенно во время поездки в Мадрид", - сказал Ажубалис, имея в виду предстоящий в испанской столице в июне саммит НАТО.

В ПА НАТО в Вильнюсе принимают участие около 300 парламентариев из 30 стран-членов НАТО и около 100 представителей из других 30 стран-партнеров.

Мероприятия сессии ПА НАТО будут проходить до понедельника.

ПА НАТО - межпарламентская организация, в которой парламентарии стран альянса обсуждают ключевые вопросы политики, безопасности и обороны в евроатлантическом регионе с партнерами, не входящими в НАТО.