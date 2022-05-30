В Латвии - самая низкая брутто-зарплата среди стран Балтии

В секторе государственного управления, который включает государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1246 евро, что на 5,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Оплата за один час работы до уплаты налогов за указанный период увеличилась на 9,6% - до 8,72 евро.

Однако в первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года среднемесячная брутто-зарплата снизилась на 2,9%, в том числе в частном секторе - на 0,9%, в общественном секторе - на 7,2%, а в секторе общего государственного управления - на 8,7%. В то же время почасовая оплата до уплаты налогов снизилась на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

В 2022 году минимальная заработная плата в стране сохранилась на уровне предыдущего года - 500 евро за полную ставку, но с 1 января 2022 года увеличился налогонеоблагаемый минимум и изменились пороги доходов, к которым применяются различные ставки подоходного налога, что повлияло на среднюю заработную плату после уплаты налогов, или нетто-зарплату.

Средняя нетто-зарплата, рассчитанная с учетом налогов, применяемых на рабочем месте, составила 951 евро, или 73,3% от брутто-зарплаты в первом квартале этого года.

В течение года средний размер нетто-зарплаты вырос не так значительно, как до уплаты налогов, - на 6,2%. С другой стороны, с учетом роста потребительских цен нетто-зарплата снизилась на 2,7%, что свидетельствует о снижении покупательной способности работающих.

При этом медиана брутто-зарплаты за полную ставку в первом квартале 2022 года достигла 1000 евро. По сравнению с первым кварталом 2021 года (947 евро) она выросла на 53 евро, или 5,6%. Медиана заработной платы после уплаты налогов (нетто) в первом квартале этого года достигла 743 евро, увеличившись за год на 5,1%.

ЦСУ отмечает, что на изменение средней заработной платы влияет не только увеличение или уменьшение заработной платы сотрудников, но и структурные изменения на рынке труда: число предприятий, начавших и прекративших работу в течение года, изменение числа работников и размера ставок, на что повлияли также введенным правительством ограничения в связи с пандемией "Covid-19".

В первом квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом предыдущего года фонд заработной платы в стране увеличился на 13% - на 320,8 млн евро, а количество работников в перерасчете на полную ставку увеличилось на 38,6 тыс., или 5,7%.

В каких сферах?

В течение года средняя заработная плата быстрее всего повышалась в сфере профессиональных, научно-технических услуг, водоснабжения, канализации, вывоза отходов и санации, художественно-развлекательной отрасли и сфере отдыха, деятельности гостиниц и ресторанов, энергетике, сфере финансовых и страховых услуг.

В первом квартале 2022 года среднемесячная заработная плата за полную ставку была выше, чем в среднем по стране, в сфере финансовой и страховой деятельности (2574 евро), информационных и коммуникационных услуг (2206 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1693 евро), энергетике (1612 евро), здравоохранении и сфере социального ухода (1569 евро), государственном управлении (1433 евро), а также в сфере добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (1322 евро).

Самая низкая средняя заработная плата до уплаты налогов была в сфере размещения туристов и общественного питания (811 евро) и образовании (988 евро).

Где?

В первом квартале этого года самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Риге - 1467 евро, а самая низкая в Латгале - 882 евро, что на 40% меньше, чем в столице. В течение года увеличился разрыв в размере средней заработной платы между Ригой и регионами.

Медиана по сравнению со средней арифметической заработной платой не зависит от крайних значений заработной платы, поэтому она лучше характеризует типичную заработную плату.