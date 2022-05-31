Сократился поток украинских беженцев на оформление документов
Поток украинских беженцев на оформление документов на жительство в Латвии уменьшился.
Поток украинских беженцев на оформление документов на жительство в Латвии уменьшился.
Как рассказала на Латвийском радио руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майя Розе, спрос на визы или виды на жительство снизился.
В связи с сокращением потока желающих PMLP больше не испытывает затруднений в обслуживании этих людей, и работа в этой области идет гладко.
Розе сообщила, что на данный момент в Латвии выдано почти 19 тысяч виз, а также 6 тысяч видов на жительство для украинских беженцев.
Галерея: Украинские беженцы в Риге
Министерствj охраны среды и регионального развития (VARAM) предлагает выделить самоуправлениям почти 13 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой гражданского населения Украины.
По данным Министерства внутренних дел, в Латвии за три месяца зарегистрировано прочти 30 000 украинских беженцев, а 24 098 беженцев получили документы на жительство с правом на работу.
Служба госдоходов сообщила в пятницу, что к настоящему моменту в Латвии на работу устроились 3537 украинцев.
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