Сократился поток украинских беженцев на оформление документов

Как рассказала на Латвийском радио руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майя Розе, спрос на визы или виды на жительство снизился.

В связи с сокращением потока желающих PMLP больше не испытывает затруднений в обслуживании этих людей, и работа в этой области идет гладко.

Розе сообщила, что на данный момент в Латвии выдано почти 19 тысяч виз, а также 6 тысяч видов на жительство для украинских беженцев.

Галерея: Украинские беженцы в Риге

Министерствj охраны среды и регионального развития (VARAM) предлагает выделить самоуправлениям почти 13 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой гражданского населения Украины.

По данным Министерства внутренних дел, в Латвии за три месяца зарегистрировано прочти 30 000 украинских беженцев, а 24 098 беженцев получили документы на жительство с правом на работу.

Служба госдоходов сообщила в пятницу, что к настоящему моменту в Латвии на работу устроились 3537 украинцев.