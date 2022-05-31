Вт, 31.05.2022
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16 предприятий уведомили NVA о массовых увольнениях: планируется уволить 1317 человек

Рабочий на стройке. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

С начала текущего года до 31 мая о планируемых коллективных увольнениях Государственное агентство занятости (NVA) уведомили 16 предприятий, в целом планируется уволить 1317 человек, сообщили агентству LETA в NVA.

Предприятия, подавшие уведомления о планируемых коллективных увольнениях, представляют такие отрасли, как производство, строительство, транспорт и складское хозяйство, финансы и страхование, административные и вспомогательные службы, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также образование.

В Рижский региональный филиал NVA подано семь заявлений о коллективных увольнениях, в Даугавпилсский филиал - четыре, в Резекненский, Цесисский, Валмиерский, Екабпилсский филиалы и управление NVA - по одному.

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