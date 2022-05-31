Тариф на тепловую энергию Rīgas siltums может вырасти на 109%

С 11 марта этого года клиенты Rīgas siltums платят 74,08 евро без налога на добавленную стоимость за один МВтч тепловой энергии.

Регина Лочмеле, председатель жилищного подкомитета Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению, указала, что многие жители не смогут платить по запланированному тарифу и поэтому нужно установить ценовой потолок.

Выражая свое личное мнение, Бируте Крузе сказала, что необходимо оказывать адресную поддержку населению. Советник Союза самоуправлений Латвии Айно Салминьш подчеркнул, что 439 000 жителей, или 23,4% населения Латвии, находятся на грани бедности, при этом до сих пор только около 82 000 человек получают социальную помощь. Таким образом, история адресной поддержки - это большая утопия, отметил Салминьш.

Крузе сообщила, что Rīgas siltums представила в Комиссию по коммунальному хозяйству проект тарифа, который предусматривает, что с 1 августа цены на тепловую энергию составят 86 евро за МВтч.

Член правления Rīgas siltums Бируте Крузе отметила, что предприятие зимой производит 50% тепловой энергии из щепы, а летом горячая вода обеспечивается только из щепы.

Как уже сообщалось, оборот Rīgas siltums в финансовом году, который длился с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, составил 151,874 млн евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 11%, в 6 раз - до 15,6 млн евро, основываясь на информации Firmas.lv.

49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - латвийскому государству, 2% - SIA Energijas risinājumi.RIX, 0,005% акций принадлежит Latvenergo.