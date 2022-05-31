Компания Tet приобрела Telia Latvija

Присоединение Telia Latvija к Tet Group будет способствовать повышению конкурентоспособности компаний, развитию существующих и созданию новых современных решений.

"В Tet и Telia Latvija работают высококвалифицированные специалисты, объединение которых дадут возможность укрепить региональное лидерство и расширить экспортный потенциал услуг. Вместе мы будем работать над разработкой стабильных и надежных решений для передачи данных, облачных сервисов и услуг центров обработки данных, решений для ИТ-безопасности и потокового видео, чтобы разработать инструменты следующего поколения для нужд бизнеса в Латвии сегодня и завтра", - сказал председатель правления Tet Улдис Татарчукс.

Микус Озолс, председатель правления Telia Latvija заявил: "Мы рады объединить усилия с лидером отрасли, чтобы стать сильнее, мощнее и предложить клиентам еще более широкое предложение. Наш опыт на сегодняшний день показал, что знания, навыки и инструменты обеих команд дополняют друг друга, предоставляя больше возможностей для клиентов".

Андреас Экстрём, руководитель Telia Company в Латвии: "Мы рады завершить сделку по продаже Telia Latvija с Tet. Уверен, что Tet сможет укрепить свои позиции в бизнес-сегменте, учитывая сеть Telia Latvija, а также активных и высококвалифицированных сотрудников. В Латвии есть интересный рынок ИКТ, и Telia продолжит вносить свой вклад в цифровизацию Латвии, участвуя в Tet и LMT».

Сделку помогало подготовить и осуществить консалтинговая компания Oaklins, финансовое, юридическое и налоговое исследование взяла на себя консалтинговая и аудиторская компания Deloitte Latvia, а адвокатское бюро по коммерческому праву TGS Baltic предоставило юридические консультации.