Ср, 1.06.2022
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  • В Эстонии в объектив камеры попала косуля, которая тайно смотрела телевизор

Фото ⟩ В Эстонии в объектив камеры попала косуля, которая тайно смотрела телевизор

Косуля. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В объектив камеры жителя волости Харку (Эстония), который отправился на вечернюю прогулку, попала косуля, которая как будто смотрела телевизор, пишет Rus.Postimees

На фото можно увидеть косулю, стоящую в поле, покрытом отцветшими одуванчиками и туманом, и смотрящую в сторону одного из домов. Из-за густого тумана дом видно не очень хорошо, а вот яркий экран телевизора - отлично.

"Вечером пошел гулять в поле с собакой. Так как собака довольно старая, она не обратила внимания на косулю, в отличие от меня. Поскольку я всегда ношу с собой фотоаппарат, мне удалось сделать такой снимок", - рассказал Postimees автор фото Андрей Волков.

Косуля в тумане ФОТО: Andrei Volkov

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