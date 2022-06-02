Выявлено 176 новых случаев Covid-19, скончались два человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 80 до 89 лет и от 90 до 99 лет, оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 119,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 2433 лабораторных теста на Covid-19, 7,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 56 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 120 были вакцинированы.
На данный момент в Латвии скончались 5828 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 828 998 человек в Латвии.
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