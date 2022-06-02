Цена на бензин 95-й марки растет уже шестую неделю

Еврокомиссия еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в государствах-членах. Средняя цена на бензин 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1,4%, в очередной раз достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5%.

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация за предыдущую неделю показывает, что литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 24 по 30 мая стоил в среднем 1,944 евро за литр, неделей ранее - 1,918 евро за литр, а с 10 по 16 мая - 1,861 евро.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1850 евро за литр. Неделей ранее она достигала 1,879 евро за литр, а еще одной неделей раньше дизельное топливо стоило 1,895 евро за литр.

В последний раз рекорд средней цены на 95-й бензин был установлен на неделе с 17 по 23 мая, когда она составляла 1,918 евро за литр. Рекордная стоимость дизельного топлива последний раз была зафиксирована на неделе с 3 по 9 мая и была равна 1,90 евро за литр.