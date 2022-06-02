Главное за 2 июня ⟩ Латыш на фронте в Украине, пикет Шлесерса и пестицид в организмах латвийцев

Необходимо оценить обоснованность административных расходов, включенных в тарифы на тепловую энергию, отметил в четверг в интервью программе Латвийского телевидения LTV Rīta Panorāma министр финансов Янис Рейрс.

Первые результаты исследования, проведенного в шести странах - Латвии, Чехии, Венгрии, Испании, Швейцарии и Нидерландах, - об остатках пестицидов в организме человека раскрывают в том числе шокирующие факты, пишет в четверг издание Mājas viesis.

Главное за рубежом:

Украинские боевые беспилотники ночью уничтожили два российских танка со всеми экипажами, поэтому русские уже 12 часов без остановки обстреливают Вернополье из всего, что есть - артиллерии, танков, минометов. "Эти позиции - самая дальняя точка под контролем украинского добровольческого батальона "Карпатская Сечь", ближе уже никак", - говорит Юрис Юрашс, который в составе батальона воюет в Украине уже три месяца.

Российское наступление на Донбассе продолжается, а между тем поставки Украине тяжелых вооружений пробуксовывают. Тем временем Евросоюз, хотя и в куцем варианте, наконец согласовал вопрос о введении эмбарго на российскую нефть. Поможет ли это остановить войну? Ведь некоторые российские генералы уже говорят, что "демилитаризация и денацификация" Украины может занять 10-15 лет… Эти и другие вопросы RUS TVNET обсудил с украинским политологом, главой украинского информационно-аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым.

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, передает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg. Новые ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Пока Россия воюет с Украиной, страдает не только украинская экономика, но и российская. В ее будущее заглянуть нельзя, но что-то на сей счет понятно уже сейчас. Прогнозы экспертов.

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1 июня суд в США признал бывшую супругу актера Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на него по иску Деппа о защите его чести и достоинства. После решения суда бывшая пара дала свои первые комментарии в социальных сетях.

"Не ставьте на себе крест. Знайте, что все возможно, главное - это ваше искреннее желание выйти из игры", - отмечает новый герой рубрики Made in LV - рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK), который четыре года назад избавился от игровой зависимости. Да, было трудно. Было непросто, но он не сдавался. Теперь артист делится своим опытом с другими и всегда готов помочь советом и моральной поддержкой.

Гостем очередного выпуска программы "Мне только спросить" стал Антон Семеняк - руководитель проектов Ghetto Games.

Суд в США признал актрису Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа по иску актера о защите его чести и достоинства. Пользователи Twitter ликуют, расстраиваются и рассуждают, кто на самом деле виновен. Собрали реакции, прозвучавшие в соцсети после объявления приговора. Внимание! Много нецензурной лексики!

В рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET еженедельно предлагает подборку самых "горячих" публикаций в соцсетях. Чем на этот раз знаменитости порадовали своих подписчиков?