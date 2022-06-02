Латвия будет помогать предприятиям, пострадавшим от войны в Украине
Сегодня, 2 июня, Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий меры поддержки латвийских предпринимателей, пострадавших от развязанной Россией войны в Украине.
Сегодня, 2 июня, Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий меры поддержки латвийских предпринимателей, пострадавших от развязанной Россией войны в Украине.
Для кого?
Поддержка в форме финансовых инструментов предназначена для предпринимателей, пострадавших от последствий военной агрессии, таких как:
Как?
Помощь будет в форме:
Помощь не получат подсанкционные предприятия.
Условия и порядок выделения и администрирования помощи установит Кабинет министров.
Какова ситуация с предприятиями Латвии?
Военная агрессия России существенно затронула предпринимателей в металлообрабатывающей, машиностроительной, оборонной промышленности, строительстве, ИКТ, импортирующих металлопродукцию из России и Беларуси.
Пищевая промышленность также пострадала, что затронуло цепочки поставок таких продуктов, как крупы, растительные масла, шоколад, переработанные фрукты и овощи, кондитерские изделия, детские смеси, корма для животных в Беларуси и Украине.
Военная агрессия России существенно повлияла и на энергетическую безопасность и стоимость энергоносителей, говорится в аннотации к закону.
Меры поддержки необходимы для содействия улучшению экономической ситуации и общей стабильности национальной экономики путем переориентации рынков и обеспечения производительности.
На эти цели будет перераспределено 94,9 млн евро.
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