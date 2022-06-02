Латвия будет помогать предприятиям, пострадавшим от войны в Украине

Для кого?

Поддержка в форме финансовых инструментов предназначена для предпринимателей, пострадавших от последствий военной агрессии, таких как:

снижение спроса и оборота,

расторжение существующих контрактов,

перебои с поставками,

рост цен,

затруднение дальнейших инвестиций.

Как?

Помощь будет в форме:

кредитов,

гарантий

или инвестиций в собственный капитал.

Помощь не получат подсанкционные предприятия.

Условия и порядок выделения и администрирования помощи установит Кабинет министров.

Какова ситуация с предприятиями Латвии?

Военная агрессия России существенно затронула предпринимателей в металлообрабатывающей, машиностроительной, оборонной промышленности, строительстве, ИКТ, импортирующих металлопродукцию из России и Беларуси.

Пищевая промышленность также пострадала, что затронуло цепочки поставок таких продуктов, как крупы, растительные масла, шоколад, переработанные фрукты и овощи, кондитерские изделия, детские смеси, корма для животных в Беларуси и Украине.

Военная агрессия России существенно повлияла и на энергетическую безопасность и стоимость энергоносителей, говорится в аннотации к закону.

Меры поддержки необходимы для содействия улучшению экономической ситуации и общей стабильности национальной экономики путем переориентации рынков и обеспечения производительности.

На эти цели будет перераспределено 94,9 млн евро.