Видео ⟩ В Москве сгорел бизнес-центр: пожар тушили несколько часов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь распространился с первого по четвертый этажи. Одна из причин быстрого распространения огня - облицовка здания. "Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", - сказал источник "Интерфакса". Пожару был присвоен максимальный уровень сложности, пишет РБК.

В тушении участвовали почти 200 человек. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Из-за пожара по улице Горбунова перекрыли движение, пишет "Медуза".

К 11:30 утра (по рижскому времени) открытое горение было локализовано, сообщили в МЧС. Вскоре после полудня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар полностью потушен. По словам чиновника, пострадали два человека.

Всего эвакуированы 125 человек, один из них госпитализирован. По данным "Интерфакса", с помощью подъемников с верхних этажей здания спасены два человека.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание под вентиляционным фасадом на входе, пишут "Интерфакс" и ТАСС. В то же время источник РИА "Новости" не исключает поджог.