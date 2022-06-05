ЕК: Латвия хорошо перенесла пандемию, но война в Украине ухудшила положение

Как указывает Еврокомиссия, хотя влияние кризиса из-за Covid-19 на экономику Латвии было более умеренным, чем в среднем на страны Европейского союза (ЕС), ее оздоровлению препятствовали низкие показатели вакцинации и необходимость сохранять ограничения на хозяйственную деятельность предприятий. Однако в начале 2022 года показатели вакцинации значительно улучшились, и прогнозировалось, что более обнадеживающие эпидемиологические прогнозы на 2022 год существенно увеличат потребление домохозяйств и экспорт услуг.

Таким образом, Латвия в начале 2022 года демонстрировала стабильные темпы роста, и можно было ожидать, что показатели потребления, инвестиций и экспорта будут хорошими, однако вторжение России в Украину и последовавший рост цен на товары, особенно энергоресурсы, ухудшили перспективы восстановления после пандемии.

Чего теперь ждать?

По прогнозам Еврокомиссии, потеря экспортных доходов и стремительный рост цен в 2022 году замедлят реальный рост экономики до 2%, а в 2023 году ожидается рост до 2,9%.

В докладе отмечается, что Латвия имеет тесные торговые связи с Россией и зависит от ее энергоресурсов. Ожидается, что приостановка торговли с Россией приведет к потере доходов от экспорта и существенно повысит цены на древесину и металлы, которые в основном поставляла Россия.

По прогнозам Еврокомиссии, примененные к России и Беларуси экономические и финансовые санкции, а также намерение Латвии полностью отказаться от российского газа остановят торговлю с обеими странами по всем группам товаров. Общий объем экспорта Латвии в Россию и Беларусь в 2021 году составлял свыше 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а импорт, включая энергоресурсы, превышал 6% от ВВП.

Также прогнозируется, что стремительный рост цен на энергоресурсы и сбои в поставках приведут к высокой инфляции. По прогнозам Еврокомиссии, из-за стремительного роста цен на энергоресурсы и продукты питания инфляция в 2022 году составит 9,4%.

Хотя ожидается, что рост цен на энергоресурсы в мире весной 2023 года замедлится, в промышленности и строительстве ожидается "эффект домино", который будет способствовать инфляции.

ЕК: в числе главных задач Латвии в сфере окружающей среды и климата - снижение потребления энергии и увеличение использования возобновляемых энергоресурсов

В числе главных задач Латвии в сфере окружающей среды и климата - необходимость снижения потребления энергии и увеличение использования возобновляемых энергоресурсов, также говорится в докладе Европейской комиссии.

Также в число проблем в этой сфере входят внедрение экономики замкнутого цикла и улучшение охраны биоразнообразия.

Как отмечается в докладе, хотя удельный вес возобновляемых источников энергии в Латвии один из самых высоких в Европейском союзе, страна сталкивается с серьезными проблемами в связи с выбросами, которые не входят в систему торговли квотами на выбросы.

Самым вероятным долгосрочным решением по повышению удельного веса возобновляемых энергоресурсов в Латвии является использование потенциала энергии ветра и солнца, что поможет также снизить энергетическую зависимость страны.

Как указывает Еврокомиссия, значительные проблемы существуют также в защите биоразнообразия в Латвии, а также по-прежнему недостаточно развито лесное хозяйство - состояние 90% охраняемых лесов и лугов оценивается как слабое или плохое, и абсорбция выбросов через леса снижается.

В докладе отмечается, что Латвия успешно движется в направлении устойчивого развития и достигла хороших результатов по ряду показателей, однако показатели экономики замкнутого цикла еще нуждаются в улучшении.