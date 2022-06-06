Годовщина попытки взорвать памятник в парке Победы прошла без происшествий

По оценкам полиции, мероприятие собрало около 20 человек и длилось около получаса. Как сообщает агентство LETA, у двоих из прибывших в руках были флаги Латвии.

Ранее организация напоминала, что в 1997 году при неудачной попытке взорвать памятник погибли два человека, а около десяти были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что поддерживают демонтаж памятника, прославляющего советский режим.

Как сообщили в Рижской думе, самоуправление получило заявку организации на проведение мероприятия. В ней указано, что с 19:00 до 21:00 на площади Свободы состоится собрание, в котором примут участие около 40 человек. Цель мероприятия - отметить 25-ю годовщину попытки патриотов взорвать памятник в Пардаугаве.

Члены созданной в 1995 году нелегальной организации Pērkoņkrusts трижды пытались взорвать памятник советским воинам в парке Победы в Риге. Последняя попытка 5 июня 1997 года закончилась гибелью двух членов организации.

По факту попытки взорвать памятник против членов организации было возбуждено уголовное дело, а в ходе расследования выяснилось, что нелегальная организация совершила и другие преступления - дважды ее члены пытались взорвать теплотрассы предприятия Rīgas siltums, чтобы добиться снижения тарифов, физически расправились с несколькими людьми, распространяли антигосударственные воззвания и заявления, способствующие национальной и расовой ненависти.