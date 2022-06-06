Упрощен порядок оформления украинских беженцев в своем жилье

Любому физическому лицу, которое готово предложить собственное жилье для размещения украинских беженцев, предлагается пройти аутентификацию на этом портале и зарегистрироваться, указав ряд технических деталей: количество человек, которые могут быть размещены, где находится недвижимость и подходит ли жилье для лиц с ограниченными возможностями.

Поданная в регистр информация о жилье будет передана самоуправлениям и позволит им более оперативно решать вопросы размещения беженцев в сотрудничестве с частными лицами.

Органы местного самоуправления также имеют возможность вносить в регистр информацию о заключенных договорах аренды или компенсациях домохозяйству, чтобы частные лица смогли получить государственную поддержку.

Что касается компенсации домохозяйствам или арендной платы, информация по всем самоуправлениям доступна на портале Latvija.lv в разделе "Поддержка украинцев в Латвии"/"Другая полезная информация", откуда можно загрузить файл "Информация самоуправлений об аренде и компенсации".

Информационный регистр https://cak.iem.gov.lv/ разработан Информационным центром Министерства внутренних дел в сотрудничестве с VUGD.