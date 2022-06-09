Проживание и питание: правительство продлило программу поддержки украинских беженцев

Правительство рассматривало два проекта нормативных актов - поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины и правила об оказании первичной поддержки гражданскому населению Украины, которые были разработаны заново.

Первичная поддержка, то есть размещение, будет обеспечиваться украинским беженцам на срок до 120 дней, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года. Поправки к закону предусматривают, что физические и юридические лица будут получать компенсацию за расселение украинцев на срок до 120 дней, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность для тех граждан Украины, которые не могут обеспечить себя жильем, жилищную помощь даже по истечении 120-дневного периода, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года.

Учитывая, что период размещения некоторых граждан Украины заканчивается в июне, необходимо обеспечить как этим лицам, так и самоуправлениям, предоставляющим жилье, правовую прогнозируемость в отношении объема и продолжительности государственной поддержки, отмечается в аннотации к законопроекту.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка - проживание и питание - ограничена по времени, то есть государство оказывает ее не позднее 31 декабря 2022 года. Также оговорено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется на срок до 120 дней, а питание граждан Украины, обратившихся за ним с 25 мая, предоставляется на срок до 30 дней, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года.

Поправки предусматривают, что физическое или юридическое лицо, которое бесплатно размещает одного или нескольких украинских граждан в принадлежащем ему жилье, может получить компенсацию за проживание каждого украинского гражданина на срок до 120 дней (ранее - 90 дней), но не позже чем до 31 декабря 2022 г. Это означает, что все принимающие украинских военных беженцев могут претендовать на компенсацию за период расселения, не превышающий 120 дней в 2022 году.

Поправки предусматривают, что государство продолжит компенсировать предоставляемое жилье, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года, если лицо принимает у себя граждан Украины, которые не в состоянии обеспечить себе жилье самостоятельно и все еще нуждаются в нем по истечении указанного 120-дневного срока, если лицо является инвалидом, осуществляет уход за инвалидом, достигло пенсионного возраста (в соответствии с латвийским законодательством), получает очное образование в дошкольном, начальном, общеобразовательном учебном заведении в Латвии либо является студентом очного отделения высшего учебного заведения.

Эта поддержка также предоставляется тем, кто разместил у себя украинских женщин в период отпуска по беременности и родам, родителей в период ухода за ребенком, а также лиц, осуществляющих уход за ребенком дошкольного возраста, если ребенок не имеет доступа к дошкольным учреждениям.

Размещение гражданских лиц из Украины в муниципальных или иных помещениях, в том числе туристических, покрывается в размере не более 100 евро на человека в месяц при условии, что в приспособленном помещении размещается не более трех человек. Если размещено более трех человек, расходы на каждого следующего человека покрываются в размере не более 50 евро в месяц.

Отменяется ранее предусмотренное условие о том, что с 1 июля не покрываются расходы самоуправлений на размещение граждан Украины в местах, не являющихся муниципальной собственностью, например в местах размещения туристов.

Если обеспечение питанием организовано путем предоставления услуг общественного питания, в том числе приготовленных блюд для немедленного употребления, затраты не могут превышать десять евро на человека в сутки, если же выдаются продукты - не более пяти евро на человека в день.

Предусмотрено, что на эти меры поддержки потребуется 7,87 млн евро из государственного бюджета в этом году и 964 900 евро в следующем году. Львиную долю, около 5,76 млн евро, составят именно расходы на расселение.

Как сообщалось, с начала развязанной Россией войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 мирных жителей Украины, а почти 26 000 беженцев получили документы на жительство с правом трудоустройства.