Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год до 14,8%

Прогноз инфляции на следующий год повышен с 3,7% в марте до 7%.

В Банке Латвии отмечают, что неблагоприятное развитие в связи с военными действиями России против Украины затрудняет доступность глобальных ресурсов и дольше поддерживает более высокие цены на ресурсы. Это вынуждает повышать прогнозы инфляции.

Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год повышен с прогнозируемых в марте 2,1% до 2,4%.

В Банке Латвии отмечают, что в 2024 году в связи с ожидаемым падением цен на энергоресурсы по фьючерсным сделкам и улучшением геополитической ситуации инфляция снизится до 2,4%.

Как указывает центральный банк, макроэкономические прогнозы для Латвии разработаны в условиях большой неопределенности, вызванной непрогнозируемым развитием войны России против Украины и связанной с ней динамикой глобальных цен.

Как сообщалось, рост потребительских цен в мае этого года по сравнению с апрелем составил в Латвии 4%, а годовая инфляция - 16,9%.

Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год до 2,9%

Банк Латвии повысил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот год с прогнозируемых в марте 1,8% до 2,9%, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Как указали в центральном банке, затянувшиеся военные действия на Украине негативно влияют на перспективы развития экономики Латвии, однако в первом квартале прирост ВВП был выше, чем ожидалось, и это позволяет повысить прогноз годового прироста.

В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста экономики Латвии в 2023 году с прогнозируемых в марте 3,2% до 2,4%. Прогноз снижен, так как Банк Латвии считает, что рост цен и издержек ослабит экономическую активность в конце года.

В свою очередь в 2024 году Банк Латвии прогнозирует прирост ВВП в размере 4,2% по сравнению с прогнозируемыми в марте 4,1%.

Как указывает центральный банк, макроэкономические прогнозы для Латвии разработаны в условиях большой неопределенности, вызванной непрогнозируемым развитием войны России против Украины и связанной с ней динамикой глобальных цен.

Как сообщалось, в первом квартале этого года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно нескорректированным данным вырос на 6,7% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В 2021 году прирост ВВП Латвии составил 4,5%.