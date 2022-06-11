Фото ⟩ СМИ: российские солдаты оставляли ошеломляющие послания в разграбленных украинских школах

Письмо было написано на русском языке, в противоположность украинскому, который является языком преподавания в школе. Это - лишь одна из нескольких надписей, оставшихся на стенах и досках, разбросанных вокруг здания. "Мы за мир во всем мире@, - говорится в другой. CNN отмечает, что журналисты не смогли независимо проверить, кто именно писал эти заметки.

Один из классов в школе в Катюжанке. ФОТО: SERGEY KOZLOV

Николай Микитчик, директор средней школы Катюжанки, рассказал CNN, что почувствовал отвращение, когда нашел эти надписи.

"Написали: "Россияне и украинцы - братья" и при этом ограбили школу... Сломали компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, ничего в школе не оставили! Это варварство и лицемерие", - подчеркнул он.

Микитчик сообщил, что на территории школы также были найдены три противотанковые мины, несколько светошумовых гранат и магазины пулеметов с пулями. Кухня, недавно отремонтированная и оснащенная новейшим оборудованием, где до начала войны ежедневно кормили более 500 детей, была полностью разрушена.

Согласно оперативному обновлению, опубликованному Министерством обороны Украины 3 марта, российские войска в это время контролировали Катюжанку, создав там и в других селах района собственные логистические лагеря.

Катюжанка - небольшое село, но стратегически важное благодаря своему расположению на одной из главных дорог, ведущих в Киев. На спутниковых снимках, сделанных в начале марта, в этом районе был обнаружен российский военный конвой длиной 40 миль (64 км), состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии.

Микитчик оценил материальный ущерб, причиненный российскими войсками - около 5 миллионов гривен (170 тысяч долларов) - и сказал, что не может представить, что ученики вернутся в ближайшее время.

"Все вывезли. Даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки и 100 метров кабеля украли", - отметил директор.

В то же время в школе осталась еще одна записка: "Будьте искренними и честными друг с другом, подавайте руку помощи каждому, кто в этом нуждается. Надеемся, мы будем друзьями! Станьте врачами, инженерами, учителями - теми, кто приносит мир!"

Заметки, оставленные на доске в Катюжанке, - не исключения среди десятков сообщений, найденных в других школах на ранее оккупированных территориях Украины после вывода оттуда российских войск.

В Украине фотографии этих записок стали символом жестокости и огромных жертв неспровоцированной агрессии России. Но в самой РФ они вызвали совсем другую реакцию, когда впервые были обнародованы в апреле, и быстро стали частью кремлевской пропаганды, описывающей нападение России на Украину как "освобождение".

Российский новостной сайт Lenta.ru опубликовал статью о "трогательных посланиях украинским детям", оставленных российскими военными, а на сайте российского телеканала "Царьград" выложили фото "искреннего" письма, в котором пожелали украинским детям "успеха в учебе".

Бывший министр культуры РФ, уроженец Смелы Черкасской области и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский даже репостнул фото одной из записок, сказав, что его "тронуло" это сообщение.