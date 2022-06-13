Госполиция. Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

В воскресенье в Земгале в дорожно-транспортном происшествии погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 71 ДТП, в 12 из которых пострадали 17 человек, в том числе водитель электросамоката.

Наибольшее количество происшествий — 25 — произошло в воскресенье в Рижском регионе, однако лишь с одним пострадавшим. В авариях в Курземе, Латгале и Земгале пострадало 15 человек - по пять в каждом регионе.

Вчера на дорогах Латвии задержан 21 пьяный водитель

В воскресенье в Латвии был задержан 21 водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под действием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В общей сложности в связи с различными нарушениями правил дорожного движения за истекшие сутки составлено 439 административных протоколов, из них 214 - за превышение разрешенной скорости движения и четыре - за агрессивное вождение.