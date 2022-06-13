Пн, 13.06.2022
Технологии не отнимают работу, они приносят ее еще больше. Янис Кропс, представитель Swedbank
Янис Кропс, представитель Swedbank
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Покупателя удивил дизайн конфет Laima на полке магазина в США. Бренд прокомментировал ситуацию

Покупателя удивил дизайн конфет Laima на полке магазина в США. Бренд прокомментировал ситуацию

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "TikTok"

Пользователь TikTok опубликовал видео, на котором видно, что в США на полках магазинов можно найти конфеты Laima с изображением памятника культуры Москвы, пишет портал Apollo. Бренд Laima прокомментировал ситуацию.

Мужчина выразил недоумение по поводу подобной визуализации на коробке конфет, зная позицию Латвии и стран Балтии в связи с ситуацией в Украине.

@kirill_zuckerberg #latvia #латвия #эстония #eesti #рига #fypシ #rec #москва #россия ♬ original sound - koskirik

Бренд Laima, принадлежащий латвийскому предприятию Orkla Latvija, в Twitter пояснил, почему возникла такая ситуация.

Компания сообщила, что продукт был экспортирован за несколько месяцев до начала войны России в Украине. Данный дизайн продукта больше не предлагается и, таким образом, не будет доступен на рынке.

Представители бренда также отметили, что продукция Laima доступна в 20 странах мира и на многих рынках, принимая во внимание желание клиентов, доступны продукты с изображениями локальных значимых мест в дизайне.

Например, для литовского рынка производились конфеты с изображением Вильнюса, для Израиля - со Стеной плача в Иерусалиме.

Бренд пояснил, что этот конкретный продукт - коробку конфет с изображением Собора Успения Пресвятой Богородицы - заказал и распространил клиент из Германии, который работает на разных рынках, в том числе и в США.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back