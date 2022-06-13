Покупателя удивил дизайн конфет Laima на полке магазина в США. Бренд прокомментировал ситуацию

Мужчина выразил недоумение по поводу подобной визуализации на коробке конфет, зная позицию Латвии и стран Балтии в связи с ситуацией в Украине.

Бренд Laima, принадлежащий латвийскому предприятию Orkla Latvija, в Twitter пояснил, почему возникла такая ситуация.

Компания сообщила, что продукт был экспортирован за несколько месяцев до начала войны России в Украине. Данный дизайн продукта больше не предлагается и, таким образом, не будет доступен на рынке.

Šis produkts tika eksportēts vairākus mēnešus pirms Krievija sāka karu Ukrainā, ko mēs nekādā veidā neatbalstām. Šāds dizains produktam vairs netiek piedāvāts un tādējādi tirgū nebūs pieejams. — Laima (@LaimaSaldumi) June 13, 2022

Представители бренда также отметили, что продукция Laima доступна в 20 странах мира и на многих рынках, принимая во внимание желание клиентов, доступны продукты с изображениями локальных значимых мест в дизайне.

Например, для литовского рынка производились конфеты с изображением Вильнюса, для Израиля - со Стеной плача в Иерусалиме.

Бренд пояснил, что этот конкретный продукт - коробку конфет с изображением Собора Успения Пресвятой Богородицы - заказал и распространил клиент из Германии, который работает на разных рынках, в том числе и в США.