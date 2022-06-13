Покупателя удивил дизайн конфет Laima на полке магазина в США. Бренд прокомментировал ситуацию

Мужчина выразил недоумение по поводу подобной визуализации на коробке конфет, зная позицию Латвии и стран Балтии в связи с ситуацией в Украине.
Бренд Laima, принадлежащий латвийскому предприятию Orkla Latvija, в Twitter пояснил, почему возникла такая ситуация.
Компания сообщила, что продукт был экспортирован за несколько месяцев до начала войны России в Украине. Данный дизайн продукта больше не предлагается и, таким образом, не будет доступен на рынке.
Представители бренда также отметили, что продукция Laima доступна в 20 странах мира и на многих рынках, принимая во внимание желание клиентов, доступны продукты с изображениями локальных значимых мест в дизайне.
Например, для литовского рынка производились конфеты с изображением Вильнюса, для Израиля - со Стеной плача в Иерусалиме.
Бренд пояснил, что этот конкретный продукт - коробку конфет с изображением Собора Успения Пресвятой Богородицы - заказал и распространил клиент из Германии, который работает на разных рынках, в том числе и в США.
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