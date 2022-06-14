Трамвайные хроники. Почему Даугавпилс не стремится поддержать собственное производство?

Что случилось? Версия DLRR

Председатель совета DLRR Анастасия Удалова в эфире передачи RUS TVNET " Кто вам платит? " в конце мая рассказала о желании предприятия снабжать родной город современными трамваями - перед этим из-за санкций и удорожания металлов провалился предыдущий тендер , на который попросту не было отправлено ни одного предложения.

Есть практика в Евросоюзе, при которой в этих тендерах разрешается делать поблажки именно местному, домашнему производителю, чтобы оставить налоги в стране. Но нам отказали, потому что интересы были другие - хотелось русские трамваи.

Теперь ситуация изменилась, и мы говорим - может, теперь и мы можем поучаствовать, и рабочие места сохранить, и новый экспортный продукт создать? Но мэрия Даугавпилса закидывает нас письмами о том, чтобы мы сказали, что не можем это сделать, потому что сокращаем людей, и чтобы мы не мешали делать конкурс. Мы были единственными, кто подал заявку на конкурс, но, к сожалению, мэрия Даугавпилса нас не очень хочет там видеть. Заказчик - город, и если заказчик тебя не хочет, какие у тебя там шансы?"