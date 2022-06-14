Трамвайные хроники. Почему Даугавпилс не стремится поддержать собственное производство?

В Даугавпилсе разворачивается настоящая трамвайная эпопея - конкурсы на поставку замены устаревшим моделям срываются один за другим, местный Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (далее - DLRR) тщетно пытается получить тендер, до сих звучат планы Даугавпилсской думы приобрести вагоны у России - даже после начала войны в Украине. Что происходит во втором крупнейшем городе страны? Разбирался RUS TVNET.
"В мире, в Европе любому производителю трамваев сначала дают возможность произвести трамвай у себя в стране или в городе. (...) И мы хотели сделать это, - поделилась Анастасия. -
Есть практика в Евросоюзе, при которой в этих тендерах разрешается делать поблажки именно местному, домашнему производителю, чтобы оставить налоги в стране. Но нам отказали, потому что интересы были другие - хотелось русские трамваи.
Теперь ситуация изменилась, и мы говорим - может, теперь и мы можем поучаствовать, и рабочие места сохранить, и новый экспортный продукт создать? Но мэрия Даугавпилса закидывает нас письмами о том, чтобы мы сказали, что не можем это сделать, потому что сокращаем людей, и чтобы мы не мешали делать конкурс. Мы были единственными, кто подал заявку на конкурс, но, к сожалению, мэрия Даугавпилса нас не очень хочет там видеть. Заказчик - город, и если заказчик тебя не хочет, какие у тебя там шансы?"
Главной причиной отказов Удалова считает нежелание Даугавпилсского самоуправления рисковать. "Наверно, это большие риски - вдруг у нас не получится, вдруг что-то получится не так, - сказала она. - Но тут я не могу ответить, потому что, когда представители завода идут в мэрию, все улыбаются и говорят "Да, супер", но видеть нас [на конкурсе] пока как-то не хотят".
Объяснение Даугавпилсской думы
В городской думе Даугавпилса ситуацию видят совершенно иначе, подчеркивая, что DLRR попросту не соответствует законодательным требованиям.
Как RUS TVNET пояснила начальник отдела коммуникаций Даугавпилсского городского самоуправления Наталия Быковская, закон о госзакупках определяет эффективное использование средств заказчика, минимизацию его риска, свободную конкуренцию поставщиков, а также равное и справедливое отношение к ним, открытость закупок, поэтому вопрос - "что хочет или не хочет" муниципальное предприятие Daugavpils satiksme - не совсем уместен. Каждое публичное лицо связано требованиями этого закона, поэтому оно не вправе заключать односторонний договор с юридическим лицом, игнорируя существующий правопорядок, сообщила Быковская.
До сих пор компания Daugavpils satiksme провела две закупки экологически чистых трамвайных вагонов для Даугавпилса, которые завершились безрезультатно. В последней из них (DPP 2022/37) участвовал один претендент - AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, тендер которого, по информации Быковской, был отклонен по следующим причинам:
Представленная заявка не соответствовала требованиям графика выполнения работ. Согласно закупочной документации срок исполнения договора составляет 14 месяцев. DLRR планировал поставку в более длительный срок: 1-й вагон - за 13 месяцев, второй - за 14, третий - за 15, четвертый - за 16, пятый - за 17, шестой - за 18 месяцев;
Претендент не обеспечивал выполнение требований технических спецификаций.
Кроме того, закупочная комиссия установила следующее:
Участник тендера указал, какие именно работы будут выполняться самим участником, а какие - субподрядчиком, но не представил необходимых расчетов, подтверждающих планируемое распределение (50% для претендента и 50% для субподрядчика). Это свидетельствует о том, что процентное распределение DLRR не основано на конкретных расчетах и вызывает сомнения. Кроме того, если участник тендера намеревается передать субподрядчику 50% контракта, это значит, что без такого субподрядчика договор о закупках невозможен;
По информации Даугавпилсской думы, в настоящее время Daugavpils satiksme готовится к организации третьей закупки трамвайных вагонов. Между тем, принимая во внимание рекомендации Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), покупка трамваев в России - невозможна.
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