В Вентспилсском порту планируют построить терминал для хранения питьевой воды за 25 млн евро

Управление Вентспилсского свободного порта заключило с BLNC договор о праве на застройку земельного участка площадью примерно 7,1 га в Вентспилсе, ул. П. Страдиня, 20.

Реализуя проект в Вентспилсском свободном порту, BLNC планирует построить терминал для хранения питьевой воды, откуда будет осуществляться экспорт наливной питьевой воды танкерами в такие географические пункты, где питьевая вода является дефицитным продуктом. Компания ожидает, что конечными пользователями станут компании, которым нужна высококачественная вода, в том числе компании по производству бутилированной воды, компании по производству других напитков, сельскохозяйственные предприятия, производители продуктов питания, фармацевтические компании и другие предприятия и организации, заинтересованные в долгосрочных и безопасных ресурсах питьевой воды.

Правление Вентспилсского свободного порта также приняло решение о присвоении BLNC статуса лицензированного предприятия, чтобы оно могло пользоваться преимуществами особой экономической зоны.

В планах компании создание современного склада для хранения воды, а перевалка воды планируется в сотрудничестве с Ventbunkers или Ventspils Nafta termināls. Питьевую воду планируется получать посредством мощностей Ūdeka. Планируемый грузооборот может составить от трех до шести миллионов тонн в год, что также станет существенным решением по диверсификации грузов в Вентспилсском порту. Проект планируется реализовать за два-три года.