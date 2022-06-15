Байден сообщил о новом пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов

Помощь, рассказал Байден, включает в себя поставки дополнительной артиллерии и средства береговой обороны, а также боеприпасов для артиллерии и современных ракетных систем, "которые необходимы украинцам для поддержки их оборонительных операций в Донбассе".

По данным CNN, речь идет как о поставках Украине вооружений, которые уже есть в наличие, так и о долгосрочных контрактах на производство и поставку. Помимо прочего, сообщили источники телеканала, Украине передадут две системы противокорабельных ракет Harpoon.

Помимо этого США выделяют Украине гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов. Эти средства, по словам Байдена, будут направлены на "обеспечение безопасной питьевой водой, жизненно важными медикаментами и медицинской помощью, продовольствием, жильем, а также наличными средствами, которые семьи смогут потратить на покупку предметов первой необходимости".