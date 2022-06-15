Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Видео ⟩ Над Вантовым мостом и Рижским замком пролетели два истребителя США

Военные самолеты США над Вантовым мостом в Риге, 16 июня 2022 года ФОТО: Скриншот из видео

В четверг, 16 июня, два истребителя США - F-35 Lightning II и воздушный танкер KC-135 - совершили полет на очень небольшой высоте в воздушном пространстве стран Балтии, демонстрируя способности союзников и решимость гарантировать защиту нашего региона.

НВС призывали жителей с пониманием отнестись к тому, что событие может быть отменено из-за неблагоприятных погодных условий, однако этого не произошло.

Также НВС сообщили, что 16 июня на военной базе в Даугавгриве пройдут учения с повышенным уровнем шума.

Истребители США совсем низко пронеслись над Таллинном

Сегодня, 16 июня, два истребителя F-35 и самолет-заправщик KC-135 ВВС США совершили полет на малой высоте и над Таллинном, передает Rus.Postimees.

Галерея: Истребители над Таллином

Полет над резиденцией посла США в Маарьямяэ приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Вильнюсом.

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки отмечает столетие установления дипломатических отношений между нашими странами приемом в честь Дня независимости в резиденции американского посла в Таллинне, в Маарьямяэ. 

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