Видео ⟩ Над Вантовым мостом и Рижским замком пролетели два истребителя США

НВС призывали жителей с пониманием отнестись к тому, что событие может быть отменено из-за неблагоприятных погодных условий, однако этого не произошло.
Также НВС сообщили, что 16 июня на военной базе в Даугавгриве пройдут учения с повышенным уровнем шума.
Истребители США совсем низко пронеслись над Таллинном
Сегодня, 16 июня, два истребителя F-35 и самолет-заправщик KC-135 ВВС США совершили полет на малой высоте и над Таллинном, передает Rus.Postimees.
Галерея: Истребители над Таллином
Полет над резиденцией посла США в Маарьямяэ приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Вильнюсом.
Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки отмечает столетие установления дипломатических отношений между нашими странами приемом в честь Дня независимости в резиденции американского посла в Таллинне, в Маарьямяэ.
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