Видео ⟩ Над Вантовым мостом и Рижским замком пролетели два истребителя США

НВС призывали жителей с пониманием отнестись к тому, что событие может быть отменено из-за неблагоприятных погодных условий, однако этого не произошло.

Также НВС сообщили, что 16 июня на военной базе в Даугавгриве пройдут учения с повышенным уровнем шума.

📣16.jūnijā divi 🇺🇸ASV iznīcinātāji “F-35 Lightning II” un gaisa tankeris “KC-135” veiks ļoti neliela augstuma pārlidojumu Baltijas valstu gaisa telpā, demonstrējot sabiedroto Gaisa spēku spējas un apņēmību garantēt mūsu reģiona aizsardzību. pic.twitter.com/xsVm081yvJ — NBS (@Latvijas_armija) June 15, 2022

Истребители США совсем низко пронеслись над Таллинном

Сегодня, 16 июня, два истребителя F-35 и самолет-заправщик KC-135 ВВС США совершили полет на малой высоте и над Таллинном, передает Rus.Postimees.

Галерея: Истребители над Таллином

Полет над резиденцией посла США в Маарьямяэ приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Вильнюсом.

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки отмечает столетие установления дипломатических отношений между нашими странами приемом в честь Дня независимости в резиденции американского посла в Таллинне, в Маарьямяэ.