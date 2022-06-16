Агешин: "Согласие" не изменит позицию по поводу голосования за законопроект о гражданском союзе

Оценивая возможное воздействие на бывшего депутата Сейма Айвара Гейданса во время голосования за закон о гражданском союзе, KNAB не усмотрел преступного деяния. Ранее "Согласие" отмечало, что после заявления трех оппозиционных депутатов в KNAB нужно оценить ситуацию по поводу голосования Гейданса, а законопроект в окончательном чтении должен рассматривать 14-й Сейм.

Агешин указал, что если уж правящая коалиция "настолько мощна и сильна", то вопрос о законопроекте можно продолжать решать без "Согласия". В ответ на то, что в коалиции нет единогласия, так как Национальное объединение законопроект не поддерживает, политик отметил, что это приводит к вопросу, что в одной коалиции делают либерально настроенное "Для развития/За!" и консервативно позиционируемое Нацобъединение.

Агешин отметил, что уже ранее в сообщении фракции было отмечено, что лучший способ - оставить рассмотрение законопроекта 14-му Сейму. Партия не поддерживает принятие решений в условиях предвыборного "делирия".

Политик отметил, что в решении Конституционного суда "нет ни слова" о том, что нужно принять специальный закон. Решение суда можно выполнить в суженной форме, внеся соответственные поправки к закону о труде, сказал Агешин, указав, что решение по поводу расширенного исполнения может принять парламент следующего созыва.

Депутат отметил, что по этому вопросу коалиции самой нужно решить внутренние противоречия. "Согласие" не готово помогать правящим партиям, так как они не голосуют "за наши предложения" о поддержке жителей в социальной сфере - обеспечение 13-й пенсии, индексацию пенсий дважды в год, возобновление доплат пенсионерам за накопленный трудовой стаж до 1996 года. Агешин не видит политической логики поддерживать предложения коалиции, если правящие коалиционные партии не поддерживают предложения "Согласия".

Напомним, в ходе ведомственной проверки KNAB оценил как находящиеся в распоряжении учреждения, так и дополнительно полученные материалы, а также объяснения, представленные вовлеченными лицами.

Во время проверки действий должностных лиц KNAB не констатировал преступные деяния, за которые ответственность предусмотрена Уголовным законом. Учреждение не получило доказательства того, что должностные лица занимались взяточничеством или торговлей влиянием. Таким образом, 14 июня KNAB принял решение не начинать уголовный процесс.

Как подчеркивает KNAB, при проверке был сделан вывод, что голосование за конкретный законопроект является неизбежным элементом политического процесса и такое действие не угрожает продвижению закона, поскольку это политическое решение. В представлении KNAB, чтобы в дальнейшем исключить сомнения в голосовании как на комиссиях Сейма, так и на заседаниях Сейма, было бы целесообразно оценить возможность организовать заседания очно.

Как сообщалось, 18 мая в KNAB обратились депутаты Сейма Юлия Степаненко, Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия).

На заседании юридической комиссии при голосовании по законопроекту мнения депутатов разделились. В первом голосовании пятеро проголосовали "за" и пятеро "против". Депутат Гейданс не голосовал за закон.

Поскольку голоса распределились поровну, председатель комиссии Янис Бутанс ("Консервативные") предложил депутатам проголосовать еще раз. При втором голосовании депутаты голосовали так же, как и при первом, но, когда Гейданс снова заявил, что не будет голосовать за законопроект, в удаленном заседании возникли технические неполадки.

Депутат Янис Иесалниекс (Национальное объединение) выразил мнение, что "технические проблемы связаны с покупкой голосов". Степаненко согласилась с этим, заявив, что Гейданс прямо сейчас получает СМС.